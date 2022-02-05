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Вор с синим пакетом унес пожертвования из храма на севере Петербурга

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Ударив кулаком по иконе, вор унес пожертвования из церкви Великомученика и целителя Пантелеимона у Удельной в Приморском районе.

Злоумышленник проник в храм на Фермском шоссе около часа дня накануне, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД 5 февраля. По предварительной информации, мужчина в медицинской маске вошел в церковь через черный ход. Там он разбил стекло иконы и забрал пожертвования. После чего сбежал.

Воришка попал на камеры, которые установлены на фасаде соседнего здания. Они запечатлели вход и выход неизвестного в черной куртке и с синим пакетом.

Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Фонтанка» писала, что 3 февраля вор унес ювелирные украшения из церкви «Неупиваемая Чаша» в Московском районе на 5 млн рублей, но был оперативно задержан.

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Комментарии (9)

Hacuna Matata
Бог дал, бог взял...
Вульпес Инкульта
Воров обокрали..
265859857
От каждого по способностям, каждому по потребностям
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