Вор с синим пакетом унес пожертвования из храма на севере Петербурга

Ударив кулаком по иконе, вор унес пожертвования из церкви Великомученика и целителя Пантелеимона у Удельной в Приморском районе.



Злоумышленник проник в храм на Фермском шоссе около часа дня накануне, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД 5 февраля. По предварительной информации, мужчина в медицинской маске вошел в церковь через черный ход. Там он разбил стекло иконы и забрал пожертвования. После чего сбежал.

Воришка попал на камеры, которые установлены на фасаде соседнего здания. Они запечатлели вход и выход неизвестного в черной куртке и с синим пакетом.