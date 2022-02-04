В Петербурге задержали «интеллигента», в карманах которого нашлось золото церкви «Неупиваемая чаша»

Об этом 4 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии оперативников, интеллигентный с виду коренной петербуржец, одетый в пальто, ботинки и шарф, повязанный на французский манер, разбил стекло оклада чудотворной иконы, после чего сорвал золотые цепочки с нанизанными на них украшениями. Предварительный ущерб составил порядка пяти миллионов рублей.
Пресс-служба МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО
«Спустя 17 часов возле ТРК на Владимирском проспекте по подозрению в совершении этого дерзкого преступления был задержан неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния местный житель», — рассказала Волк.
В последний раз петербуржец осуждался за кражу из офиса в 2020 году. В присутствии понятых похищенное золото церкви было изъято у задержанного. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.