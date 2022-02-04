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Вор, прикинувшийся прихожанином, унес ювелирные изделия из церкви «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице

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Завхоз церкви иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Московском районе сообщил о краже.

Вор, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 4 февраля, вошел в храм на Цветочной улице, 16, после службы, около 19:30, накануне. Он, по предварительной информации, обошел несколько помещений церкви и забрал все, что блестит.

Пропажу ювелирных украшений в церкви заметили лишь спустя полчаса после его ухода.

В храме были установлены камеры, поэтому полицейским достались приметы предполагаемого вора — мужчина, на вид лет 40–45, с длинными волосами с проседью, в черном пальто.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Сумма ущерба устанавливается.

Церковь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» появилась на месте клуба завода АТИ по инициативе директора предприятия, который также был членом совета трезвенников предприятия. Новую церковь и клуб «Бодрствование» в 1997 году, как говорится на сайте храма, посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Он благословил освятить храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Таким образом, было положено начало первому после 1917 г. православному центру трезвенничества.

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Комментарии (14)

orlovandrei1986
может на болты надо всё прикручивать, да на саморезы? =)
chip1
И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников. (Мф.21:12-13)
iigaza
Ни чё, попы поднимут ценник на свечки и требы и легко отобьют убытки.
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