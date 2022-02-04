Вор, прикинувшийся прихожанином, унес ювелирные изделия из церкви «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице

Завхоз церкви иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Московском районе сообщил о краже.



Вор, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 4 февраля, вошел в храм на Цветочной улице, 16, после службы, около 19:30, накануне. Он, по предварительной информации, обошел несколько помещений церкви и забрал все, что блестит.



Пропажу ювелирных украшений в церкви заметили лишь спустя полчаса после его ухода.



В храме были установлены камеры, поэтому полицейским достались приметы предполагаемого вора — мужчина, на вид лет 40–45, с длинными волосами с проседью, в черном пальто.

