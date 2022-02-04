«Дайте миру шанс». Президент МОК на открытии Олимпиады обратился к политикам

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах перед завершением официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине выступил с речью, в которой призвал страны отказаться от конфликтов хотя бы на время соревнований.



«В нашем хрупком мире, где появляются разногласия, конфликты и недоверие, мы показываем всем, что можно быть соперниками и в то же время жить мирно и уважительно вместе. В этом и заключается миссия Олимпийских игр: объединить всех в мирном соревновании. Олимпиада всегда строила мосты и никогда не возводила стены. В связи с этим я обращаюсь ко всем политическим властям по всему миру: соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс. Дорогие спортсмены, мы все стоим рядом с вами. Мы все поддерживаем вас. Мы все подбадриваем вас. Пусть это побудит вас идти быстрее, стремиться выше, становиться сильнее — вместе. Таким образом, вы вдохновите мир», — заявил с трибуны Томас Бах.

