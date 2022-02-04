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«Дайте миру шанс». Президент МОК на открытии Олимпиады обратился к политикам

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах перед завершением официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине выступил с речью, в которой призвал страны отказаться от конфликтов хотя бы на время соревнований.

«В нашем хрупком мире, где появляются разногласия, конфликты и недоверие, мы показываем всем, что можно быть соперниками и в то же время жить мирно и уважительно вместе. В этом и заключается миссия Олимпийских игр: объединить всех в мирном соревновании. Олимпиада всегда строила мосты и никогда не возводила стены. В связи с этим я обращаюсь ко всем политическим властям по всему миру: соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс. Дорогие спортсмены, мы все стоим рядом с вами. Мы все поддерживаем вас. Мы все подбадриваем вас. Пусть это побудит вас идти быстрее, стремиться выше, становиться сильнее — вместе. Таким образом, вы вдохновите мир», — заявил с трибуны Томас Бах.

После этого председатель КНР Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.

Отметим, что на церемонии открытия Игр-2022 в Пекине присутствовал президент России Владимир Путин. Парад наших олимпийцев он смотрел с трибуны в одиночестве.

О том, кто из российских спортсменов имеет наибольшие шансы на медали, читайте в материале «Фонтанки».

А о том, как олимпийцы из России прошли по главному стадиону Игр-2022 в Пекине, смотрите в нашей трансляции.

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Комментарии (3)

Денеб
Это тот самый Томас Бах, которого на корню скупил наш гарант? На которого подавали в суд за взятки? Теперь, по-видимому, его спонсируют китайцы.....
SU LUX INN
шанс посадить хулиганствующих Гопников в клетку!
тов
С таким огромным магендовидом - они все могли бы тогда и на иврите говорить.
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