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Без гимна и без флага: российские олимпийцы прошли по главному стадиону Игр-2022

Онлайн-трансляция из Пекина

6
Печать

В Пекине сегодня начинаются зимние Олимпийские игры, в первый день традиционно проходит церемония открытия Олимпиады. Видео показывает телеканал «Россия 1», а мы ведем текстовую версию трансляции. Присоединяйтесь!

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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На сцене танцуют китайские девушки, они составляют большую снежинку Олимпиады.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Парад олимпийцев закончился! Начинается новый эпизод шоу.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Наконец-то на стадионе появилась китайская сборная — они хозяева этой зимней Олимпиады. Известно, что китайцы очень любят зимние виды спорта.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Ну а пока на стадион заходит сборная Германии.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Олимпийский парад потихоньку близится к финалу. Замыкать шествие атлетов по традиции будут хозяева Игр — сборная Китая.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Сборная Кореи проходит по стадиону, парад олимпийцев продолжается.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Президента и правда пока не показали в российской трансляции, однако его успели разглядеть журналисты NBC.

Скриншот: NBC
Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Путин смотрит открытие Олимпиады из ложи — и то, что его не показали во время прохода российской сборной, не связано с ограничениями в отношении России, успел прокомментировать РИА Новости официальный представитель президента Дмитрий Песков.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Эти веселые парни на стадионе — сборная Гаити.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Сборная Нидерландов — фаворит в конькобежном спорте.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Еще один фаворит зимних Игр — сборная США.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Давайте еще раз посмотрим на парад нашей сборной. Желаем ребятам удачи!

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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А сейчас выходит сборная Норвегии. На нее спортивные эксперты делают большие ставки.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Спортсмены из Пуэрто-Рико несут национальный флаг.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Выходит сборная Франции.

Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программуФото: Олимпийский комитет России
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок
Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городокФото: Олимпийский комитет России
Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине
Расписание зимних Олимпийских игр в ПекинеВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Это наши фигуристы на тренировке
Это наши фигуристы на тренировкеФото: Олимпийский комитет России
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Наконец-то наши спортсмены! Выходит сборная России. Под нейтральным флагом.

Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: NBC
Фото: Олимпийский комитет России
Знаменосцы сборной России <a href="https://74.ru/text/sport/2022/02/03/70421228/" target="_blank" class="_">конькобежка Ольга Фаткулина</a>&nbsp;и хоккеист Вадим Шипачёв
Знаменосцы сборной России конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Фото: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
На экране показывают ретроспективу всех Олимпиад
На экране показывают ретроспективу всех ОлимпиадСкриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Скриншот: «Россия 1»
Ледовая арена в Пекине
Ледовая арена в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>
В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 летФото: Евгений Рылов / Instagram.com
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине
Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в ПекинеФото: Олимпийский комитет России
Скриншот: «Россия 1»
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения&nbsp;
Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения Фото: Олимпийский комитет России
Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>
Вот так выглядят медали Игр-2022Фото: Олимпийский комитет России
И кровати теперь не картонные
И кровати теперь не картонныеФото: Gettyimages.ru
Фигуристка&nbsp;Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина
Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото ПекинаФото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России
Фото: Олимпийский комитет России