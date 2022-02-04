Без гимна и без флага: российские олимпийцы прошли по главному стадиону Игр-2022

В Пекине сегодня начинаются зимние Олимпийские игры, в первый день традиционно проходит церемония открытия Олимпиады. Видео показывает телеканал
На сцене танцуют китайские девушки, они составляют большую снежинку Олимпиады.
Парад олимпийцев закончился! Начинается новый эпизод шоу.
Наконец-то на стадионе появилась китайская сборная — они хозяева этой зимней Олимпиады. Известно, что китайцы очень любят зимние виды спорта.
Ну а пока на стадион заходит сборная Германии.
Олимпийский парад потихоньку близится к финалу. Замыкать шествие атлетов по традиции будут хозяева Игр — сборная Китая.
Сборная Кореи проходит по стадиону, парад олимпийцев продолжается.
Президента и правда пока не показали в российской трансляции, однако его успели разглядеть журналисты NBC.
Путин смотрит открытие Олимпиады из ложи — и то, что его не показали во время прохода российской сборной, не связано с ограничениями в отношении России, успел прокомментировать РИА Новости официальный представитель президента Дмитрий Песков.
Эти веселые парни на стадионе — сборная Гаити.
Сборная Нидерландов — фаворит в конькобежном спорте.
Еще один фаворит зимних Игр — сборная США.
Давайте еще раз посмотрим на парад нашей сборной. Желаем ребятам удачи!
А сейчас выходит сборная Норвегии. На нее спортивные эксперты делают большие ставки.
Спортсмены из Пуэрто-Рико несут национальный флаг.
Выходит сборная Франции.
Наконец-то наши спортсмены! Выходит сборная России. Под нейтральным флагом.