Водители пострадали в столкновении трех грузовиков на КАД. Одного пришлось вызволять из кабины

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Около трех часов ночи на 27-м километре внутреннего кольца КАД, перед развязкой с проспектом Культуры, столкнулись три попутных грузовика, сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы. На кадрах с места аварии видно, что у двух машин сильно повреждены кабины. Проезжавшие мимо водители даже приняли ДТП за лобовое.
Одного из водителей грузовиков, 53-летнего мужчину, госпитализировали с тяжелыми травмами. Еще одного, молодого человека 23 лет, из кабины пришлось деблокировать спасателям. Вызволив, его передали медикам.
Причины и обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.