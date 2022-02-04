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Водители пострадали в столкновении трех грузовиков на КАД. Одного пришлось вызволять из кабины

Серьезная авария с участием грузовых автомобилей произошла ночью 4 февраля на севере кольцевой автодороги Петербурга. Помощь медиков понадобилась двоим.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Около трех часов ночи на 27-м километре внутреннего кольца КАД, перед развязкой с проспектом Культуры, столкнулись три попутных грузовика, сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы. На кадрах с места аварии видно, что у двух машин сильно повреждены кабины. Проезжавшие мимо водители даже приняли ДТП за лобовое.

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Одного из водителей грузовиков, 53-летнего мужчину, госпитализировали с тяжелыми травмами. Еще одного, молодого человека 23 лет, из кабины пришлось деблокировать спасателям. Вызволив, его передали медикам.

Причины и обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

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Комментарии (1)

267096594
Пробка со встречки даже к 8:00 смотрелась мрачновато. Мои сочувствия. Водители грузовиков часто забывают о "своём весе" - идут как спорткары иногда.
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