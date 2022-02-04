Петербургского инженера задержали по делу о развращении школьников

Инженер петербургской компании подозревается в развратных действиях в отношении школьников. В деле пока две жертвы.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «развратные действия» 3 февраля. В тот же день, как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, по подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний петербуржец.



По версии следствия, в декабря 2016 года мужчина приводил в квартиру в 5-м Предпортовом проезде двух подростков, 12 и 13 лет. Их «общение» и попало под развратную статью.

