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Петербургского инженера задержали по делу о развращении школьников

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Инженер петербургской компании подозревается в развратных действиях в отношении школьников. В деле пока две жертвы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «развратные действия» 3 февраля. В тот же день, как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, по подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний петербуржец.

По версии следствия, в декабря 2016 года мужчина приводил в квартиру в 5-м Предпортовом проезде двух подростков, 12 и 13 лет. Их «общение» и попало под развратную статью.

Задержанный уже дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (4)

aprahka
Инженер инженерил с пацанами.
Доинженерился...
Cashmare
это следствие пять лет тормозило, или мальчики-зайчики только на медкомиссии в военкомате признались, что они дровосеки по причине, которой уже пять лет?
PatriotSPB
Господа, товарищи с Фонтанки. Проверяйте, пожалуйста, грамматические и орфографические ошибки, а также опечатки перед тем как публиковать статью.
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