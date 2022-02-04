Болеют все. «Омикрон» вмешался в производственные планы петербургских предприятий

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Петербургские предприятия столкнулись с нехваткой персонала из-за распространения штамма «омикрон». Об этом «Фонтанке» рассказали представители самих компаний и крупных деловых ассоциаций. В первую очередь проблемы возникли у тех, кто не может отправить сотрудников на удалёнку, — промышленности, транспорта и сферы услуг. Угрозу для экономики уже увидели в ЦБ.

Количество критически важных для производственного процесса сотрудников, находящихся на больничном, достигает 30%, и в ближайшие дни работодатели рискуют остаться без сменного персонала, сообщает Американская торговая палата по результатам опроса, проведенного среди своих членов (также объединяет европейские, японские и корейские компании. — Прим. ред.).

«Это ставит под угрозу бесперебойную работу заводов», — отмечает ассоциация в письме, адресованном в комитет по здравоохранению и комитет по промышленной политике, от 3 февраля.

Как пояснила «Фонтанке» исполнительный директор Американской торговой палаты Мария Чернобровкина, с проблемами столкнулись два десятка предприятий Петербурга и Ленобласти. Их названия она раскрывать не стала, но отметила, что среди них есть производители продуктов питания, электроники и автомобилей.

Сложности из-за распространения вируса подтвердили в частности на автозаводе корейского концерна Hyundai. «Из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе» предприятие уменьшило число смен с трех до двух с 1 по 11 февраля. Число заболевших в компании не назвали, но отметили, что на заводе было вакцинировано более 80% сотрудников, а отстраненных за отказ от прививки не было. Что касается рисков перебоев с поставками, то в компании пообещали «делать все возможное, чтобы выполнить производственный план и вовремя поставлять автомобили клиентам».



Еще на одном предприятии, выпускающем потребительские товары, отказались от официального комментария, но на условиях анонимности рассказали, что на данный момент на больничном находятся 7% сотрудников (впрочем, в эту цифру входит не только ковид). «Болеют и те, кто работает из дома, и кто на заводе. Похоже, омикрон распространяется не внутри предприятия», — рассказал представитель компании. По его словам, пока «омикрон» не привел к корректировке производственных планов, но есть подразделения, где каждый специалист на счету. И если общая доля находящихся на больничном достигнет 10% от численности — для предприятия это будет уже критично. Сейчас завод ведет переговоры с агентствами, которые предоставляют заемный персонал, для срочного закрытия проблемных участков на производстве. «С офисным персоналом — бросаемся на амбразуру сами, или, если сотрудники чувствуют себя хорошо, могут из дома — мы компенсируем больничный до 100%», — рассказал собеседник издания.

На фармацевтическом заводе «Полисан» затруднились назвать число болеющих, но проблему с нехваткой сотрудников не отрицают. «Работаем в плане, но приходится ряду сотрудников брать дополнительные смены, чтобы план выполнялся», — говорит генеральный директор Дмитрий Борисов. По его словам, решить проблему с помощью заемного персонала не получится. «Все сотрудники проходят обучение, с улицы взять не можем и поставить за станки», — говорит он.



В "Адмиралтейских верфях на больничных по подтвержденной коронавирусной инфекции находятся 215 человек. Это менее 3% от общего штата. "Количество заболевших не является критичным для предприятия, работы ведутся в штатном режиме, риска остановки производственной деятельности нет", - прокомментировали в пресс-службе. На «Балтийском заводе» не раскрыли число заболевших, но заверили, что «риска остановки производственных процессов нет». Ранее предприятие отстранило от работы или отправило в отпуск непривитых сотрудников. По собственным оценкам отказавшихся от вакцинации, счет шел на несколько сот человек. При этом оставшиеся у станков привитые все равно болеют. В чате сотрудников завода приводится информация о том, что в одном из цехов число зараженных COVID-19 достигло 60. «Я работаю в бюро, в котором четыре человека, меня отстранили, два человека заболели. Сейчас работает одна сотрудница, тяжелая обстановка», — сообщила одна из работниц. Но приглашения вернуться и подменить заболевших коллег здоровые непривитые пока не получили.

Под ударом «омикрона» оказалась и сфера услуг. Владелица салонов «Красотка» Светлана Страхова называет ситуацию «критичной». В трех ее салонах осталось по два работника из 15, а один пришлось полностью закрыть — заболели все, работать некому. «При этом расходы на аренду никто не отменяет. Мы в шоке от ситуации», — говорит она.

Крупные сети еще могут справиться, перераспределяя персонал между точками, а вот небольшие салоны могут вовсе остаться без работников, говорит гендиректор сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Like», омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты Лялья Садыкова. «У нас персонал переболел в начале января, были моменты, что было некому работать, но сейчас массово болеют клиенты — вчера 80% отменило запись день в день», — рассказала она.

В сети «Теремок», где привито 90% сотрудников, сейчас болеют 80 человек. Это только 3,2% от общего числа, рассказал совладелец компании Виталий Свидовский. Но для компании это все равно много. «За все волны такого количества заболевших не было», — говорит он.



Петербургские театры на фоне роста заболеваемости столкнулись с необходимостью замены спектаклей. Но среди причин — не только большое количество заболевших актеров, но и изменения в 121-м постановлении, согласно которым несовершеннолетним запретили культурную программу.

«Омикрон» косит и госструктуры. Так, со 2 февраля в налоговых инспекциях Петербурга приостановлен прием налогоплательщиков «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки». В некоторых районах «в связи с заболеванием COVID-19 всего личного состава» прекратили принимать заявления на выдачу загранпаспортов.

Водители общественного транспорта тоже болеют, но о конкретных цифрах отчитываться в транспортных компаниях не готовы. «Количество больничных листов, выдаваемых сотрудникам метрополитена, в целом дублирует общий тренд к увеличению», — заявили в пресс-службе Петербургского метрополитена. Но оптимизация рабочих смен позволяет обеспечивать бесперебойность перевозок.

«Заболеваемость значительно выше, чем в первые «волны», — рассказали в «Пассажиравтотрансе». Но пока «необходимый уровень транспортного обслуживания населения сохраняется». «На предприятии количество больничных сопоставимо с динамикой по городу», — отметили в Горэлектротрансе, оставив без ответа вопрос о последствиях развития такой тенденции.



Судя по опросу «Фонтанки», в котором приняли участие более 3 500 человек, примерно треть петербуржцев (33%) здоровы и продолжают ходить в офис, пока их коллеги находятся на больничном. 18% опрошенных сообщили, что болеют дома, тогда как здоровые сотрудники продолжают ходить в офис. Еще примерно 29% сидят на удаленке вне зависимости от состояния здоровья. 20% рассказали, что на их предприятии в офис ходят и больные, и здоровые. Судя по комментариям, число заболевших в некоторых компаниях достигает 80–90%. Но производственные планы работодатель не корректирует — нагрузку перераспределяют среди оставшихся, либо люди работают с больничного удаленно.

Рабочим — дистанционный больничный

На экономические последствия «омикрона» уже обратил внимание Центробанк.

Новый штамм коронавируса, вызвавший резкий рост заболеваемости, становится значимым фактором для рынка труда, который и без того испытывает проблемы в связи с дефицитом рабочей силы, отмечают аналитики Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды». «В случае одновременного заболевания значительной доли персонала могут возникать перебои в производстве и оказании услуг», — предупреждает регулятор. Это может стать фактором, ограничивающим рост экономики в целом, говорится в документе.

По мнению петербургских предприятий страшен не столько сам вирус, сколько перегрузка системы здравоохранения, им вызванная. «Сотрудники с легким течением заболевания и отсутствием жалоб на самочувствие сначала по семь и более дней ждут результатов теста на коронавирус, а затем — приема в поликлинике для закрытия больничного», — отмечают в Американской торговой палате. Очереди в поликлиниках — испытание не для слабонервных, а система ДМС из оказания помощи ковидным больным исключена.

«Беспокоит то, что из-за перегруженности системы здравоохранения люди, которые не болеют и готовы выйти на работу, не могут закрыть больничный, потому что ждут сначала результат тестов, а само закрытие больничного требует посещения медучреждения и стояния в очередях. В итоге здоровые люди не могут выйти на работу, мы их тоже не можем пустить», — комментирует собеседник на одном из заводов. В такой ситуации число людей на больничном будет расти «как снежный ком», добавляет он. Надежда одна — что комитет по здравоохранению как-то исправит ситуацию.

В письме в Смольный Американская торговая палата предлагает несколько вариантов решения проблемы. К примеру, открывать и закрывать листки нетрудоспособности пациентам с легким течением COVID-19 дистанционно, принимать в зачет тесты коммерческих лабораторий (сейчас не все поликлиники, работающие в системе ОМС, принимают такие результаты), сократить сроки повторного тестирования до семи дней (сейчас 10), подключить к оформлению больничных систему ДМС, а также наладить систему экспресс-тестирования в общественных местах по образцу Москвы.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что городские власти делают всё возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных, и отправили в федеральный Минздрав свои предложения. Но как следует из протоколов, разосланных в районы, пока дистанционный больничный будут оформлять только тем, кто сам сдал положительный ПЦР и болеет бессимптомно, и тем, кто контактировал с больными COVID-19.

И как раз с утра в пятницу, 4 февраля, власти пообещали запустить систему удаленного закрытия больничных. Сперва по звонку на номер 122, а позже — и через портал «Здоровье петербуржца». Однако, насколько корректно будет работать эта система, покажет время. Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

