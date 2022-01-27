Театры Петербурга вынужденно переносят спектакли. В БДТ сдвинули премьеру

Так, в БДТ им. Г. А. Товстоногова «в связи с болезнью нескольких артистов» пришлось переносить премьеру спектакля «Елизавета Бам», которую должны были играть 28 и 29 января. Предпремьерный показ для студентов будет назначен дополнительно, а обладатели билетов на 29 января смогут сходить по ним в театр 26 марта.

Петербургские театры на фоне общего роста числа заболеваний столкнулись с необходимостью замены спектаклей. Среди причин — большое количество заболевших актеров и изменения в 121-м постановлении, согласно которым несовершеннолетним запретили культурную программу.

В Малом драматическом — Театре Европы переносят спектакли, предназначенные для детской аудитории, а также те, в которых были задействованы юные артисты. Что касается спектаклей для взрослого репертуара — в них друг друга страхуют актеры разных составов.



Аналогичная проблема коснулась Новой сцены Александринского театра — там вынужденно отменили спектакли Лаборатории новых медиа с 3 по 6 февраля. А «Зазеркалье» и вовсе составило целый список отмененных спектаклей.



Вынуждены благодарить зрителей за понимание, перенося спектакли, и в Театре на Васильевском: «Зима» и «Трое на качелях» обернулись «ARTом», «Камень» — «Двумя дамочками в сторону севера», а «Эти свободные дамочки» — «Горем от ума». «Увы, время вирусов и болезней», — прокомментировали печальные известия в администрации.



«К сожалению, у нас заболел еще один артист», — сообщили зрителям в Молодежном театре на Фонтанке, перенося «Кабалу святош/Мольера» с 26 января на март.



Марта же зрителям рекомендовали ждать в «Санктъ-Петербургъ Опере»: там с января уехали «Риголетто» и «Паяцы». А «Не только любовь» 29 января и «Поругание Лукреции» 2 февраля отменили вовсе. Впрочем, связано ли это с состоянием здоровья артистов или причины иные — не сообщается.

