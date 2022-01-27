Госпитализация в Петербурге уже на летнем пике. Смольный разворачивает койки

В связи с ростом числа госпитализаций в Петербурге развернули дополнительные койки, сообщается в эпидемиологической справке городского оперштаба от 27 января. Еще недавно их было 8 002, а теперь 8 687.



На них лежит 6 591 пациент с COVID-19 и пневмониями. Из них 588 — в реанимации, 317 подключены к ИВЛ, 214 — во временном госпитале в «Ленэкспо», а 499 — в пансионате «Заря».



Число амбулаторных пациентов с коронавирусом достигло 69 351. В начале месяца их было в три раза меньше. Еще 138 человек — в обсервации в пансионате «Балтиец», а 3 234 — на карантине.

