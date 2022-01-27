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Госпитализация в Петербурге уже на летнем пике. Смольный разворачивает койки

Госпитализация с новым коронавирусом в Петербурге стремительно нарастает. За сутки в ковидные стационары привезли 753 человека. В последний раз такие значения фиксировали на пике летней волны прошлого года, следует из статистики Смольного.

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В связи с ростом числа госпитализаций в Петербурге развернули дополнительные койки, сообщается в эпидемиологической справке городского оперштаба от 27 января. Еще недавно их было 8 002, а теперь 8 687.

На них лежит 6 591 пациент с COVID-19 и пневмониями. Из них 588 — в реанимации, 317 подключены к ИВЛ, 214 — во временном госпитале в «Ленэкспо», а 499 — в пансионате «Заря».

Число амбулаторных пациентов с коронавирусом достигло 69 351. В начале месяца их было в три раза меньше. Еще 138 человек — в обсервации в пансионате «Балтиец», а 3 234 — на карантине.

Тем временем жители Петербурга жалуются на столпотворение в некоторых поликлиниках. «Легкие пациенты», которые воспользовались предложением Смольного не вызывать врача на дом, а отправиться к нему своим ходом, столкнулись с очередями, в которых стоят с соплями и температурой.

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Комментарии (6)

teodor
сколько койки в смольном не меняй, толку ноль))
266490984
Ну все привитые и пошли, это естественно
Kostyn
Не зря всех призывали вакцинироваться, теперь все еще не привитые пошли потоком на койки.
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