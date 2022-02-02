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Коронавирус лишил петербуржцев еще одного отдела миграции, теперь в Красногвардейском районе

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Второй отдел по вопросам миграции в Петербурге ушел на больничный всем составом. На сей раз речь идет об ОВМ в Красногвардейском районе. Читатель «Фонтанки» получил уведомление о возврате заявления на получение загранпаспорта 2 февраля. В качестве причины указан коронавирус.

«Заявление возвращено в связи с заболеванием COVID-19 всего личного состава ОВМ УМВД по Красногвардейскому району», — говорится в сообщении на госуслугах.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Петербуржцу порекомендовали попытать счастье в других отделах.

На прошлой неделе коронавирус сразил всех сотрудников отдела миграции Выборгского района. Карантин в этом ОВМ должен завершиться не раньше второй недели февраля.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (1)

sakorol
больничный платят выслуга идет можно и дома сидеть
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