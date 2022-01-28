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Жителям Выборгского района придется минимум две недели жить без новых паспортов. Отдел миграции заболел всем составом

Выдача и прием документов на новые российские паспорта и загранпаспорта застопорились в Выборгском районе из-за коронавируса.

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Читатели «Фонтанки» 28 января сообщают о том, что стали получать письма о том, что им отказано в услуге «выдача паспорта». В качестве основания отказа в документе сообщается о том, что весь личный состав отдела по вопросам миграции УМВД Выборгского района на улице Пархоменко, 18, заболел новой коронавирусной инфекцией.

Источники «Фонтанки» подтвердили, что все семь человек, которые работают в отделе, находятся на больничном. Кто-то болеет в более легкой форме, кто-то посерьезнее. Карантин закончится не раньше второй недели февраля.

Пока всем желающим предлагается подать документы через портал «Госуслуги» заново, либо обратиться в отдел по оформлению заграничных паспортов на улице Красного Текстильщика.

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Комментарии (14)

Goldsmith
Все уколотые и все заболели. И куркоды не спасли
azul
2Пока всем желающим предлагается подать документы через портал «Госуслуги» заново"
А с какой стати заново?
VKuser199962806
фуфломецин от Гинцбурга совсем бесполезен.
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