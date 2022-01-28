Жителям Выборгского района придется минимум две недели жить без новых паспортов. Отдел миграции заболел всем составом

Читатели «Фонтанки» 28 января сообщают о том, что стали получать письма о том, что им отказано в услуге «выдача паспорта». В качестве основания отказа в документе сообщается о том, что весь личный состав отдела по вопросам миграции УМВД Выборгского района на улице Пархоменко, 18, заболел новой коронавирусной инфекцией.



Источники «Фонтанки» подтвердили, что все семь человек, которые работают в отделе, находятся на больничном. Кто-то болеет в более легкой форме, кто-то посерьезнее. Карантин закончится не раньше второй недели февраля.

