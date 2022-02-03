FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Петербургский завод Hyundai перешел на работу в две смены из-за «омикрона»

11
Печать

Распространение штамма «омикрон» вмешалось в производственные планы.

Петербургский завод Hyundai перешел на работу в две смены с 1 по 11 февраля. Это произошло «из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании 3 февраля.

Долю заболевших от общего числа сотрудников в компании не назвали, но пообещали «делать все возможное, чтобы выполнить производственный план и вовремя поставлять автомобили клиентам».

С 15 января промышленным предприятиям Петербурга пришлось отстранить от работы невакцинированных сотрудников, что также могло отразиться на количестве персонала.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

RMN
Вздорожают лоховозки.
тов
Отстраненные невакцинированные - это победители.

Сохранили свою чистую кровь и природный иммунитет.

А болеют сейчас чаще те, кто после инъекций.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний