Петербургский завод Hyundai перешел на работу в две смены из-за «омикрона»

Распространение штамма «омикрон» вмешалось в производственные планы.



Петербургский завод Hyundai перешел на работу в две смены с 1 по 11 февраля. Это произошло «из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании 3 февраля.



Долю заболевших от общего числа сотрудников в компании не назвали, но пообещали «делать все возможное, чтобы выполнить производственный план и вовремя поставлять автомобили клиентам».



С 15 января промышленным предприятиям Петербурга пришлось отстранить от работы невакцинированных сотрудников, что также могло отразиться на количестве персонала.

