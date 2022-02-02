Федеральная налоговая служба в Петербурге прекратила прием граждан из-за «омикрона»

Со 2 февраля в налоговых инспекциях Петербурга приостановлен прием налогоплательщиков «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Запросы, обращения, заявления, налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность и иные документы гражданам предлагают направлять в инспекции по телекоммуникационным каналам связи, с помощью интернет-сервисов формата «личный кабинет», по почте или через бокс для приема входящей корреспонденции. При приеме документов через бокс для приема входящей корреспонденции отметка о дате приема не проставляется, предупредили в ФНС.
При этом услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи в МИФНС России №15 по Петербургу предоставляется в обычном режиме.