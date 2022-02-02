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Федеральная налоговая служба в Петербурге прекратила прием граждан из-за «омикрона»

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Со 2 февраля в налоговых инспекциях Петербурга приостановлен прием налогоплательщиков «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Запросы, обращения, заявления, налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность и иные документы гражданам предлагают направлять в инспекции по телекоммуникационным каналам связи, с помощью интернет-сервисов формата «личный кабинет», по почте или через бокс для приема входящей корреспонденции. При приеме документов через бокс для приема входящей корреспонденции отметка о дате приема не проставляется, предупредили в ФНС.

При этом услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи в МИФНС России №15 по Петербургу предоставляется в обычном режиме.

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Комментарии (6)

kote_5e4d88f83c7f0
Эти люди рассылают свои ответы через почту, за которой надо идти ногами в отделение.
mavar
Мытари всегда были халявщиками.
Kilrathi
Прием граждан - черт с ним
Прием налогов в связи с омикроном тоже прекратили? ;)
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