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Клуб моряков-подводников на Васильевском острове спасли от очередного потопа

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В Василеостровском районе повторно отремонтировали трубу, которая в декабре устроила потоп в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников. Об этом 3 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть».

Там уточнили, что в ходе работ по адресу: 5 линия Васильевского острова, 46б, заменили более восьми метров ненадежного трубопровода, провели диагностику и подключили новый участок. Систему отопления перевели в штатный режим, добавили в «Теплосети».

Проблемы с трубой в клубе моряков-подводников заметили двумя днями ранее. В декабре из-за ее прорыва помещение значительно пострадало, клубу пришлось собирать на ремонт почти полмиллиона рублей.

В «Теплосети» участок сетей назвали «бесхозным» и заявили, что «решили помочь» с ремонтом, чтобы избежать более серьезного технологического нарушения.

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Комментарии (2)

261224401
Улыбнуло ;)
Вася Теркин
Тренировки по борьбе за живучесть.
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