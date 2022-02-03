Клуб моряков-подводников на Васильевском острове спасли от очередного потопа

В Василеостровском районе повторно отремонтировали трубу, которая в декабре устроила потоп в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников. Об этом 3 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть».



Там уточнили, что в ходе работ по адресу: 5 линия Васильевского острова, 46б, заменили более восьми метров ненадежного трубопровода, провели диагностику и подключили новый участок. Систему отопления перевели в штатный режим, добавили в «Теплосети».



Проблемы с трубой в клубе моряков-подводников заметили двумя днями ранее. В декабре из-за ее прорыва помещение значительно пострадало, клубу пришлось собирать на ремонт почти полмиллиона рублей.

