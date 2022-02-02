Клуб подводников на Васильевском снова спасают от аварии. Месяц назад его отремонтировали за полмиллиона после потопа

В Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников на Васильевском острове в прошлом месяце завершили ремонт, для которого было собрано полмиллиона рублей — помещение пострадало после прорыва трубы. Похоже, сейчас история повторяется, рассказал 2 февраля «Фонтанке» председатель клуба Игорь Курдин.



«Ремонт был закончен 10 января, и вчера все началось снова. Мы подали заявку в аварийную службу, за сутки никто не приехал. С утра подали вторую, приезжала «Теплосеть», приходили из управляющей компании. Слышно, как вода шумит, идет легкое запаривание и пол вздыбился. Ситуация — один в один как месяц назад. Страховку нам могут дать, а могут и нет, буду 50 листов подписывать», — поделился он.