Клуб подводников на Васильевском снова спасают от аварии. Месяц назад его отремонтировали за полмиллиона после потопа

В Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников на Васильевском острове в прошлом месяце завершили ремонт, для которого было собрано полмиллиона рублей — помещение пострадало после прорыва трубы. Похоже, сейчас история повторяется, рассказал 2 февраля «Фонтанке» председатель клуба Игорь Курдин.
«Ремонт был закончен 10 января, и вчера все началось снова. Мы подали заявку в аварийную службу, за сутки никто не приехал. С утра подали вторую, приезжала «Теплосеть», приходили из управляющей компании. Слышно, как вода шумит, идет легкое запаривание и пол вздыбился. Ситуация — один в один как месяц назад. Страховку нам могут дать, а могут и нет, буду 50 листов подписывать», — поделился он.
Курдин уточнил, что на предыдущую аварию все — УК «Мир», администрация Василеостровского района и АО «Теплосеть» — обратили внимание после публикации «Фонтанки». Тогда удалось собрать 490 тысяч рублей на ремонт с помощью неравнодушных граждан и членов клуба.
В пресс-службе «Теплосети» «Фонтанке» рассказали, что по адресу: 5-я линия Васильевского острова, 46б, ведутся работы — их планируют завершить к десяти вечера. Там назвали аварийный участок сетей «бесхозным», поскольку он не входит в состав общедомового имущества и не находится на балансе ни у «Теплосети», ни у управляющей компании. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения организация решила «оказать помощь» в ликвидации последствий и замене участка трубопровода, уточнили в пресс-службе.
Труба возле клуба моряков-подводников, который находится в подвальном помещении, дала течь в конце декабря. Клуб затопило, там обрушился потолок, вышла из строя пожарная сигнализация, повредилась электропроводка, телевизор и другое оборудование.