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«Потолок прямо на меня упал». На Васильевском кипяток затопил клуб подводников, дом стоит без горячей воды почти неделю

Дырявая труба испортила предновогоднее настроение в клубе моряков-подводников на Васильевском острове. Главным подарком для сообщества станет ремонт затопленных помещений.

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Как рассказал «Фонтанке» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин 25 декабря, четыре дня назад дала течь труба у 46б дома на 5-й линии. Горячая вода проникла в помещение клуба, расположенное ниже первого этажа.

«Затопило пол, стены, потолок прямо на меня упал, — отметил Курдин. — Только сейчас позвонил в «Теплосеть». Они ответили, что у них слишком много аварий. Планируют начать работы в понедельник».

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Двенадцатиквартирный дом, в котором располагается клуб, сохранил отопление, но уже пятый день горожане живут без горячей воды.

В пресс-службе «Теплосети Петербурга» назвали аварийный участок трубы «бесхозным». «Наше предприятие не эксплуатирует его. Руководство приняло решение помочь и провести ремонтные работы. Завтра дефект будет устранён», — добавили в компании.

Из-за аварии в клубе подводников вышла из строя пожарная сигнализация, повреждена электропроводка, телевизор и другое оборудование. Страховка затраты на ремонт не покроет. Объявлен сбор средств. Благодаря неравнодушным петербуржцам уже накопилась сумма в 250 тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

VF812
бесхозная труба с юрлицом?
AlBerkut
Затопило клуб подводников...
Символично...
А как же БЗЖ, устранение поступления воды на борт? Такая ситуация (в смысле устранение поступления воды в отсек) должна отрабатываться на тренажёрах до автоматизма...
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