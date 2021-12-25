«Потолок прямо на меня упал». На Васильевском кипяток затопил клуб подводников, дом стоит без горячей воды почти неделю

Как рассказал «Фонтанке» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин 25 декабря, четыре дня назад дала течь труба у 46б дома на 5-й линии. Горячая вода проникла в помещение клуба, расположенное ниже первого этажа.
«Затопило пол, стены, потолок прямо на меня упал, — отметил Курдин. — Только сейчас позвонил в «Теплосеть». Они ответили, что у них слишком много аварий. Планируют начать работы в понедельник».
Двенадцатиквартирный дом, в котором располагается клуб, сохранил отопление, но уже пятый день горожане живут без горячей воды.
В пресс-службе «Теплосети Петербурга» назвали аварийный участок трубы «бесхозным». «Наше предприятие не эксплуатирует его. Руководство приняло решение помочь и провести ремонтные работы. Завтра дефект будет устранён», — добавили в компании.
Из-за аварии в клубе подводников вышла из строя пожарная сигнализация, повреждена электропроводка, телевизор и другое оборудование. Страховка затраты на ремонт не покроет. Объявлен сбор средств. Благодаря неравнодушным петербуржцам уже накопилась сумма в 250 тысяч рублей.