«Потолок прямо на меня упал». На Васильевском кипяток затопил клуб подводников, дом стоит без горячей воды почти неделю

Как рассказал «Фонтанке» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин 25 декабря, четыре дня назад дала течь труба у 46б дома на 5-й линии. Горячая вода проникла в помещение клуба, расположенное ниже первого этажа.



«Затопило пол, стены, потолок прямо на меня упал, — отметил Курдин. — Только сейчас позвонил в «Теплосеть». Они ответили, что у них слишком много аварий. Планируют начать работы в понедельник».