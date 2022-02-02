Испытание Дудинкой. «Сибирь» поборола лишний вес

Фото: Денис Кожевников/ТАСС Поделиться Поделиться







Первый атомный ледокол мощнейшей в мире серии 22220 «Сибирь» 1 февраля совершил первый рейс — благополучно провёл в порт Дудинка теплоход «Терский берег». Порт расположен в Енисейском заливе, примерно в 350 километрах от впадения Енисея в Северный Ледовитый океан. Это базовый порт «Норильского никеля», одного из основных источников грузопотока Северного морского пути.

В тот же день и. о. главного конструктора разработчика серии 22220 АО «ЦКБ "Айсберг"» Евгений Бабич признался в сенсационном: в ходе строительства каждый атомоход набрал около полутора тысяч тонн лишнего веса, в связи с чем минимальная осадка увеличилась на 38 см — с проектных 865 см до 903. До 1 февраля никто не был уверен, что эти ледоколы оправдают статус универсальных, то есть пригодных к ледовым проводкам не только в морях, но и в реках благодаря двухосадочной системе. В профильных Telegram-каналах истерили: мол, момент истины настал, потому что на самом деле осадка увеличилась почти на метр.

— Есть мнение, будто минимальная осадка ледоколов в ходе строительства увеличилась почти на метр, — озвучил автор статьи позицию некоторых Telegram-каналов. — Это преувеличение. По первоначальному проекту минимальная осадка в серии 22220 была 850 см, сейчас она 903. В самом начале, на стадии утверждения проекта, поменяли марку стали корпусов ледоколов, тогда 850 см превратились в 865. Реальное превышение по сравнению с утвержденным проектом 38 см, — рассказал Евгений Бабич «Фонтанке». — Почему так получилось? — В процессе строительства поставщики некоторого оборудования заявляли идеальные параметры, а получилось то, что получилось. Тут даже нельзя винить кого-то одного, кто дал такое превышение, — все по чуть-чуть постарались. — То есть спрос с Балтийского завода? — Так нельзя сказать. В проект были заложены, если можно так выразиться, идеальные параметры, имевшие некий первоначальный запас. Понимаете, проект — это наша исходная техническая фантазия. Она серьезная, обоснованная тоннами документов, но все равно фантазия. Не бывает идеальных проектов, их точность всегда имеет какие-то запасы любых параметров. И это нормально, когда в процессе строительства судна происходит превышение строительной массы.

— И насколько в данном случае? — У нас приходятся 38 тонн на 1 сантиметр осадки, получается, 1444 тонны. А водоизмещение ледокола около 35 000 тонн, так что не будем нагнетать — речь про 4%. — Я правильно понял: 38 сантиметров и есть заложенный в проекте запас? — Нет, он оказался больше, чем хотелось бы. Но эти 38 сантиметров нельзя назвать критическим превышением. Получившиеся 903 сантиметра вполне соответствуют назначению ледоколов. — Серия 22220 сможет заходить во все речные порты вдоль Северного морского пути? — Ну конечно. «Сибирь» в Дудинке, она благополучно преодолела главное препятствие — Турушинский перекат с минимальной глубиной 1020 сантиметров. — Для осадки 903 сантиметра это почти по лезвию бритвы. — Вы опять нагнетаете. «Сибирь» подтвердила свою полноценность. До сих пор лишний вес мощнейших в мире ледоколов нигде не афишировался, их владелец Атомфлот неприятную тему аккуратно избегал. На его сайте в 2016 году в новости о спуске на воду головного атомохода этой серии — «Арктика» — перечислены технические характеристики. Минимальная осадка в них 865 сантиметров. Тот же сайт в декабре 2021 года описывает первое плавание «Арктики» уже с осадкой 903 сантиметра. Кстати, «Арктика» из-за многочисленных ремонтов в прошлую навигацию в ледокольных проводках практически не участвовала, а в нынешнюю ходила только в Певек, что захода в реку не требует.

Надо быть очень увлеченным ледоколами, чтобы обратить внимание на несколько изменившихся цифр в самом конце текста. Тем более что проектная осадка для движения по морям не изменилась — она как была в самом начале, так и осталась 1050 сантиметров. Других официальных публикаций про лишние полторы тысячи тонн нет, так что цифры, озвученные высокопоставленным представителем «Айсберга» — автора серии 22220, — абсолютное открытие. На Балтийском заводе не стали официально комментировать утяжеление ледоколов, неформально работник предприятия сказал, что абсолютно все сделано в рамках проекта, потому что иначе атомоходы не принял бы Атомфлот. Представитель последнего к моменту выхода статьи на редакционный запрос о причинах увеличения минимальной осадки суперледоколов и влиянии этого на их эксплуатацию не отреагировал. По данным сайта Goradar, на середину дня 2 февраля «Сибирь» находилась в Енисее примерно на половине пути между Дудинкой и Енисейским заливом. Там ждет проводки в Дудинку теплоход «Турухан», второй из приведенного «Сибирью» каравана.

Лев Годованник для «Фонтанки.ру»