Удаленная регистрация автомобиля обошлась петербуржцу в 125 тысяч рублей и 3 года условно

Автомобилист в Петербурге попытался зарегистрировать машину удаленно за взятку, а в итоге получил уголовное дело. Теперь ему предстоит заплатить в четыре раза больше. Об этом 1 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Вечером 17 апреля 2020 года подсудимый со своей банковской карты перевел 25 тысяч рублей инспектору ГИБДД по регистрационной работе, чтобы тот внес изменения в регистрационные данные автомобиля Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4matic в связи со сменой собственника. Мужчина знал, что при переоформлении должен присутствовать либо он сам, либо его представитель, но хотел заплатить, чтобы изменения в документы внесли без него.