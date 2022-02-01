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Удаленная регистрация автомобиля обошлась петербуржцу в 125 тысяч рублей и 3 года условно

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Автомобилист в Петербурге попытался зарегистрировать машину удаленно за взятку, а в итоге получил уголовное дело. Теперь ему предстоит заплатить в четыре раза больше. Об этом 1 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Вечером 17 апреля 2020 года подсудимый со своей банковской карты перевел 25 тысяч рублей инспектору ГИБДД по регистрационной работе, чтобы тот внес изменения в регистрационные данные автомобиля Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4matic в связи со сменой собственника. Мужчина знал, что при переоформлении должен присутствовать либо он сам, либо его представитель, но хотел заплатить, чтобы изменения в документы внесли без него.

Подсудимый свою вину признал. Московский районный суд Петербурга признал его виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 291 УК РФ) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также назначил ему штраф в 100 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

perrkele_sattana
хотелось бы немного больше информации про взяткобрателя. Повышение по службе или отделался благодарностью?
ProstoZloy
" 25 тысяч рублей инспектору ГИБДД "
Странно, что его еще не привлекли за оскорбление представителя власти столь ничтожной суммой ;)
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