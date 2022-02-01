Трехмесячный младенец умер на юге Петербурга после кормления коровьим молоком

Полицию вызвали в съемную однушку около полудня 31 января, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 февраля. В квартире проживала 31-летняя уроженка Алтайского края с гражданским мужем и трехмесячным младенцем. По предварительной информации, около семи утра женщина покормила сына коровьим молоком из бутылочки и положила спать рядом с собой. А когда через два часа она проснулась, то увидела, что ребенок без сознания, с приоткрытым ртом и посиневшим языком. Она позвонила мужу — 40-летнему жителю Петербурга. Он по приезде в 12 часов вызвал скорую. Медики малышу уже ничем помочь не могли.

У женщины есть еще трое детей в возрасте от 6 до 13 лет, но они живут с бабушкой в Алтайском крае. В 2014 году мать привлекали к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.



В Петербурге семья на учете ОДН не состоит.

