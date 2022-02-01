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Трехмесячный младенец умер на юге Петербурга после кормления коровьим молоком

Эксперты устанавливают причину смерти малыша, тело которого нашли в квартире Московского района.

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Полицию вызвали в съемную однушку около полудня 31 января, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 февраля. В квартире проживала 31-летняя уроженка Алтайского края с гражданским мужем и трехмесячным младенцем. По предварительной информации, около семи утра женщина покормила сына коровьим молоком из бутылочки и положила спать рядом с собой. А когда через два часа она проснулась, то увидела, что ребенок без сознания, с приоткрытым ртом и посиневшим языком. Она позвонила мужу — 40-летнему жителю Петербурга. Он по приезде в 12 часов вызвал скорую. Медики малышу уже ничем помочь не могли.

У женщины есть еще трое детей в возрасте от 6 до 13 лет, но они живут с бабушкой в Алтайском крае. В 2014 году мать привлекали к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В Петербурге семья на учете ОДН не состоит.

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Комментарии (7)

Иван 2пырьев
- Дорогой, когда мы поженимся, у нас будет трое детей.
- Откуда ты знаешь?
- Так они ведь живут у моей мамы.
K_Lutsky
Не знал, что коровье молоко настолько опасно для ребенка. Может аллергия на молоко?...
Безработный из Твери
эталонный переселенец в город на Неве.
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