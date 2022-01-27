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Новый детский садик на 120 мест появится в Адмиралтейском районе в 2024 году

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В Адмиралтейском районе, на улице Красуцкого, появится новый детский садик. Как сообщает Группа «Эталон», разрешение на строительство уже получено, а ввести в эксплуатацию его должны в 2024 году.

Трехэтажное здание рассчитано на пять групп и 120 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Для детей создадут комнаты для игр и сна, зоны для творчества, развивающих занятий, музыкальный и спортивный залы, бассейн. Также в проекте есть медицинский и методический кабинеты.

Во дворе садика и внутри здания будут созданы все условия для доступа маломобильных групп людей с ограниченными возможностями. На территории оборудуют площадки для детских игр с разделением по возрастам, спортивную и хозяйственную площадки.

Детский сад на территории квартала «Галактика» после окончания строительства компания безвозмездно передаст городу.

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