Новый детский садик на 120 мест появится в Адмиралтейском районе в 2024 году

В Адмиралтейском районе, на улице Красуцкого, появится новый детский садик. Как сообщает Группа «Эталон», разрешение на строительство уже получено, а ввести в эксплуатацию его должны в 2024 году.



Трехэтажное здание рассчитано на пять групп и 120 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Для детей создадут комнаты для игр и сна, зоны для творчества, развивающих занятий, музыкальный и спортивный залы, бассейн. Также в проекте есть медицинский и методический кабинеты.



Во дворе садика и внутри здания будут созданы все условия для доступа маломобильных групп людей с ограниченными возможностями. На территории оборудуют площадки для детских игр с разделением по возрастам, спортивную и хозяйственную площадки.

