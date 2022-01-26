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Подбитая каршерингом «Лада» сбила пешехода на Васильевском острове

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Серьезное ДТП произошло днем 26 января в Василеостровском районе Петербурга. В столкновении двух автомобилей травмы получил пешеход.

Около 12:10 на пересечении 16-й линии В.О. и Малого проспекта В.О. 30-летний мужчина на каршеринге при повороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112 под управлением молодого человека 24 лет и столкнулся с ним. От удара «Лада» вылетела на тротуар и сбила пешехода.

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В результате угодивший под колеса «Лады» 54-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

MarinaTs
Уважаемая Фонтанка, ну, вы как не родные)))
"...16 линия В.О. и Малый проспект В.О. ...."
260858041
"Подбитая каршерингом Лада"... Новостники, это "гениально"! ))))
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