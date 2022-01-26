Подбитая каршерингом «Лада» сбила пешехода на Васильевском острове

Серьезное ДТП произошло днем 26 января в Василеостровском районе Петербурга. В столкновении двух автомобилей травмы получил пешеход.
Около 12:10 на пересечении 16-й линии В.О. и Малого проспекта В.О. 30-летний мужчина на каршеринге при повороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112 под управлением молодого человека 24 лет и столкнулся с ним. От удара «Лада» вылетела на тротуар и сбила пешехода.
В результате угодивший под колеса «Лады» 54-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.