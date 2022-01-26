Скользкие ступени на крыльце отдела полиции в Петербурге оставили горожанку с сотрясением и переломом

Как рассказала горожанка, в полицию утром 25 января она пришла, чтобы в качестве свидетеля дать показания по делу. После общения со следователем, уже оказавшись на крыльце, женщина начала спускаться по ступенькам. По воспоминаниям пострадавшей, они были мокрыми, а лежавшие на них коврики — покрыты льдом. Спустя несколько секунд Светлана поскользнулась, и из-за удара потеряла сознание.

«Когда я пришла в себя, не могла понять, где я. Рядом стояли двое полицейских. Они мне помощь не предложили. Я их попросила отвезти меня домой, и уже у себя вызвала скорую», — рассказала горожанка.

