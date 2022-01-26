FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -6
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Скользкие ступени на крыльце отдела полиции в Петербурге оставили горожанку с сотрясением и переломом

Посещение отдела полиции № 36 на Есенина, 2 в Петербурге окончилось для председателя ТСЖ «Рашетова 14» Светланы Бачковской сотрясением головного мозга, переломом позвонка и травмой шеи. Добираться до дома пришлось на машине правоохранителей.

6
Печать

Как рассказала горожанка, в полицию утром 25 января она пришла, чтобы в качестве свидетеля дать показания по делу. После общения со следователем, уже оказавшись на крыльце, женщина начала спускаться по ступенькам. По воспоминаниям пострадавшей, они были мокрыми, а лежавшие на них коврики — покрыты льдом. Спустя несколько секунд Светлана поскользнулась, и из-за удара потеряла сознание.

«Когда я пришла в себя, не могла понять, где я. Рядом стояли двое полицейских. Они мне помощь не предложили. Я их попросила отвезти меня домой, и уже у себя вызвала скорую», — рассказала горожанка.

Медики доставили Светлану в больницу, где у нее диагностировали перелом позвонка, сотрясение мозга и травму шеи. Женщина собирается обратиться с заявлением в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Ironiya
У нас в городе вообще полно гениев, облицовывающих ступени крыльца скользким керамогранитом. Летом во время дождя выходил из суши-бара на Благодатной с пакетом роллов. На мокрых ступенях кроссовки просто поехали, как по маслу. Роллы всмятку, новый смартфон в заднем кармане джинсов тоже... Слава богу, сам отделался синяками и ушибами. Проходившая мимо женщина помогла подняться со словами: "Со стороны это было страшно!"
Типичный Димон
Явная провокация.
439827467687
Она реально ожидала от них помощи, хорошо что без других телесных повреждений обошлось
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний