Русскоязычные зрители объявляют бойкот сиквелу «Секса в большом городе» из-за одной фразы

В сериале «И просто так», который стал продолжением «Секса в большом городе», героиня Сары Джессики Паркер обсуждает со подругой новую соседку. Подруга героини называет девушку «русской проституткой», объясняя, что именно так она может позволить себе оплатить свою квартиру на Манхэттене, и добавляя, что это «обычное дело».

Русскоязычные зрители оскорбились. В Instagram начали массово оставлять комментарии с хэштегом #metoorussian под постом HBO с анонсом эпизода. Создателей сериала обвиняют в том, что они «забыли о толерантности», в лицемерии и избирательной инклюзивности. «HBO, серьёзно? Это ваша новая политика терпимости и толерантности?» — возмущаются зрители. Кроме того, некоторые пользователи жалуются, что HBO Max удаляет их комментарии, пишет 25 января TJ.

На change.org запустили петицию от лица русскоговорящих иммигрантов, заявляющую, что «русские не проститутки». «Мы, русскоязычные женщины оскорблены <...> Русскоязычные женщины трудолюбивы, образованны и умны. Сообщение, которое вы транслировали, оскорбительное, унизительное и неуважительное! <...> Они усердно работают, учатся и обеспечивают свои семьи, в то время как вы в шутку называете их проститутками», — говорится в тексте петиции. Подписей под ней, по данным на 19:00, не более 200.

