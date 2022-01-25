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Русскоязычные зрители объявляют бойкот сиквелу «Секса в большом городе» из-за одной фразы

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Шутка о «русской проститутке» стала поводом для недовольства российских и русскоязычных зрителей. Русскоговорящие иммигранты в США запустили на change.org петицию, адресованную HBO Макс.

В сериале «И просто так», который стал продолжением «Секса в большом городе», героиня Сары Джессики Паркер обсуждает со подругой новую соседку. Подруга героини называет девушку «русской проституткой», объясняя, что именно так она может позволить себе оплатить свою квартиру на Манхэттене, и добавляя, что это «обычное дело».

Русскоязычные зрители оскорбились. В Instagram начали массово оставлять комментарии с хэштегом #metoorussian под постом HBO с анонсом эпизода. Создателей сериала обвиняют в том, что они «забыли о толерантности», в лицемерии и избирательной инклюзивности. «HBO, серьёзно? Это ваша новая политика терпимости и толерантности?» — возмущаются зрители. Кроме того, некоторые пользователи жалуются, что HBO Max удаляет их комментарии, пишет 25 января TJ.

На change.org запустили петицию от лица русскоговорящих иммигрантов, заявляющую, что «русские не проститутки». «Мы, русскоязычные женщины оскорблены <...> Русскоязычные женщины трудолюбивы, образованны и умны. Сообщение, которое вы транслировали, оскорбительное, унизительное и неуважительное! <...> Они усердно работают, учатся и обеспечивают свои семьи, в то время как вы в шутку называете их проститутками», — говорится в тексте петиции. Подписей под ней, по данным на 19:00, не более 200.

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Комментарии (12)

Piter Russo
Так по моему в самом начале этого сериала героиня Паркер тоже конвертик и оплаченный номер после ночи любви получила... если не ошибаюсь...
Znatok78
Подписей не более 200, ахаха)) у остальных реально руки и рот заняты)))
kоt-obormot
Ну почему жи? Это может быт дочка какого путреотического чиновника из Гос.Думы например.
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