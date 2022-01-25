Мусорные контейнеры на юге Петербурга освободили из автомобильного плена. Машины уже успели «наградить»

Специалисты Государственной административной инспекции Петербурга увезли на штрафстоянку автомобили, мешавшие подъезжать к мусорным контейнерам в Московском районе. Но до этого местные жители уже успели выразить хозяевам машин свою «признательность» за парковку.
Первый легковой автомобиль эвакуировали от дома 51 по проспекту Юрия Гагарина, сообщает 25 января пресс-служба ГАТИ. Судя по сугробу, машина простояла у контейнерной площадки довольно продолжительное время. В награду за «великолепную» парковку кто-то даже повесил мусорный пакет на ее боковое зеркало.
Второй увезли от дома 70 по проспекту Космонавтов. Ford был припаркован вплотную к мусорному контейнеру и удостоился от местных жителей пакета с мусором на капоте.
Напомним, что парковка, мешающая проезду спецтехники по внутриквартальным территориям и подъезду к контейнерным площадкам, обойдется гражданам в 3–5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет 5–40 тысяч рублей, для юридических — 150–500 тысяч рублей. Машину же вправе увезти на штрафстоянку. В 2021 году, по данным ГАТИ, в Петербурге было вынесено 1,2 тысячи постановлений за нарушение правил парковки во дворах, а общая сумма начисленных штрафов превысила 10 миллионов рублей.