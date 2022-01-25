Мусорные контейнеры на юге Петербурга освободили из автомобильного плена. Машины уже успели «наградить»

Специалисты Государственной административной инспекции Петербурга увезли на штрафстоянку автомобили, мешавшие подъезжать к мусорным контейнерам в Московском районе. Но до этого местные жители уже успели выразить хозяевам машин свою «признательность» за парковку.

Первый легковой автомобиль эвакуировали от дома 51 по проспекту Юрия Гагарина, сообщает 25 января пресс-служба ГАТИ. Судя по сугробу, машина простояла у контейнерной площадки довольно продолжительное время. В награду за «великолепную» парковку кто-то даже повесил мусорный пакет на ее боковое зеркало.