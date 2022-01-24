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Европейские авиаперевозчики отказываются «ночевать» в Киеве из-за опасений «вторжения» России

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Целый ряд европейских авиакомпаний отказались от ночной стоянки в Киеве. Свои самолеты из украинской столицы убирают немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM, сообщает 24 января «Интерфакс» со ссылкой на отраслевой портал Аvianews.

«На фоне сообщений о возможном нападении России на Украину», — пишет информагентство.

Фото: Скриншот YouTube / Swiss International Air Lines
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Уточняется, что изменения стали заметны благодаря онлайн-ресурсам, которые следят за перемещениями самолётов. Указанные авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в стране.

Austrian Airlines после выполнения вечернего рейса Вена — Киев вернула самолёт в Австрию вместо привычной ночной стоянки в международном аэропорту «Борисполь». 24 января утренний рейс Киев — Вена был отменен.

Авиакомпания Swiss 23 января отменила вечерний рейс из Цюриха в Киев, но забрала пассажиров из Украины спецрейсом. Рейсы KLM из Амстердама в Киев, которые предусматривали ночную стоянку на Украине, отменены с 22 по 25 января.

Официальные лица России и Запада обвиняют друг друга в эскалации напряжения. Великобритания эвакуирует своих дипломатов из Украины. США готовятся к возможной эвакуации. Ранее Москва опровергла заявления иностранных СМИ об эвакуации российских дипломатов.

На прошлой неделе СМИ сообщали о целой серии рейсов военной авиации США и Великобритании в Киев.

Ожидается, что ответ США на проекты договоров о гарантиях безопасности будет дан Москве до конца января.

Градус противостояния и уровень неопределённости 24 января привели к очередному стремительному ослаблению рубля. ЦБ приостановил покупку иностранной валюты с 15:00 на внутреннем рынке, чтобы остановить падение.

Фото: Скриншот YouTube / Swiss International Air Lines

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Комментарии (17)

severt
чего они раньше времени бояться начали то. Раньше олимпиады вторжения не будет. Это на середину февраля запланировано
Danik
А кто будет вывозить укро-олигархов за бугор!?
Не спортивно!
f0ntan
Даже если никаких активных военных действий не будет, приготовленные американские санкции за "нападение России на Украину" вступят в силу
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