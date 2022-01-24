Европейские авиаперевозчики отказываются «ночевать» в Киеве из-за опасений «вторжения» России

«На фоне сообщений о возможном нападении России на Украину», — пишет информагентство.

Целый ряд европейских авиакомпаний отказались от ночной стоянки в Киеве. Свои самолеты из украинской столицы убирают немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM, сообщает 24 января «Интерфакс» со ссылкой на отраслевой портал Аvianews.

Уточняется, что изменения стали заметны благодаря онлайн-ресурсам, которые следят за перемещениями самолётов. Указанные авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в стране.

Austrian Airlines после выполнения вечернего рейса Вена — Киев вернула самолёт в Австрию вместо привычной ночной стоянки в международном аэропорту «Борисполь». 24 января утренний рейс Киев — Вена был отменен.



Авиакомпания Swiss 23 января отменила вечерний рейс из Цюриха в Киев, но забрала пассажиров из Украины спецрейсом. Рейсы KLM из Амстердама в Киев, которые предусматривали ночную стоянку на Украине, отменены с 22 по 25 января.



Официальные лица России и Запада обвиняют друг друга в эскалации напряжения. Великобритания эвакуирует своих дипломатов из Украины. США готовятся к возможной эвакуации. Ранее Москва опровергла заявления иностранных СМИ об эвакуации российских дипломатов.



На прошлой неделе СМИ сообщали о целой серии рейсов военной авиации США и Великобритании в Киев.



Ожидается, что ответ США на проекты договоров о гарантиях безопасности будет дан Москве до конца января.



Градус противостояния и уровень неопределённости 24 января привели к очередному стремительному ослаблению рубля. ЦБ приостановил покупку иностранной валюты с 15:00 на внутреннем рынке, чтобы остановить падение.

