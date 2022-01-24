«Все это происходит не из-за того, что делаем мы». Кремль обвиняет в напряжённости НАТО и США, а Эстония — Россию

В Кремле утверждают, что нынешнее военно-политическое напряжение вокруг Украины и переговоров с НАТО, которое бьёт и по курсу рубля, вызвано не действиями Москвы.

«Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют», — цитирует ТАСС 24 января пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напряжённость растет после заявлений НАТО об увеличении военного контингента в странах Восточной Европы и благодаря «информационной истерике», утверждает официальный представитель Владимира Путина в понедельник.



«Мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет, — сказал представитель Кремля. — Эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью».

В качестве примеров фейков Песков назвал сведения о том, что Москва якобы эвакуирует сотрудников своего диппредставительства в Киеве. Тем не менее Великобритания начала вывозить сотрудников посольства из Киева. США пока только прорабатывают планы эвакуации своих дипломатов в случае военного обострения. Ранее в понедельник премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью Financial Times, что напряжение было создано не Западом, а Москвой.



Фото: kremlin.ru / скриншот YouTube EU Debates | eudebates.tv Поделиться Поделиться







«Россия создала проблему и теперь пригрозила решить ее возмутительными требованиями. Что Запад и НАТО должны предложить России для деэскалации? Этот вопрос уже является ловушкой. НАТО не создавало эту ситуацию. Единственный, кто может деэскалировать ситуацию, — это Россия», — сказала эстонский премьер.



Глава госдепа США Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу заявил, что действия России усугубили ситуацию с проблемами, которые Москва пытается решить своими ультиматумами по безопасности.

«Я сказал Лаврову, что очень многие действия, которые они предприняли в эти годы, вызвали фактически все то, чего Россия как раз хотела избежать. Как их действия улучшили ситуацию с их обеспокоенностью? Напротив, ситуация изменилась в противоположную сторону. И сейчас, если Россия возобновит свою агрессию против Украины, результат будет заключаться в усилении тех вещей и тенденций, в отношении которых Россия выражает обеспокоенность», — сообщил представитель администрации США 21 января.

Ожидается, что письменный ответ США на проекты договоров МИД РФ по гарантиям безопасности будет дан до конца января.

