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Bloomberg: США готовят эвакуацию своих дипломатов с Украины

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Власти США на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной готовят эвакуацию своих дипломатов из страны. Об этом 21 января пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно плану, членов семей дипломатов в случае «вторжения РФ на Украину» вывезут в обязательном порядке. Сотрудники, которые не занимают ключевые посты, смогут уехать по своему желанию. Официальное сообщение об эвакуации якобы может быть опубликовано в течение нескольких дней.

В посольстве США в Киеве работают всего около 180 граждан США и еще 560 украинцев. Цифры не включают в себя членов семей дипломатов. Источник Bloomberg в Белом доме заявил, что это «обыденные меры по подготовке к возможному ухудшению ситуации». И напомнил, что Госдеп США уже просил граждан страны избегать поездок на Украину. Собеседник информагентства, один из дипломатов Евросоюза, заявил, что страны ЕС также подготовили план действий на случай «чрезвычайной ситуации».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон «проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира». За дальнейшими комментариями она отправила в Госдеп.

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Комментарии (5)

264867481
Главное чтоб бы билетов хватило убраться из России
266385225
Переговоры по ходу хорошо прошли
bluxer
Это провокационный перформанс.
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