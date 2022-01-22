Bloomberg: США готовят эвакуацию своих дипломатов с Украины

Власти США на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной готовят эвакуацию своих дипломатов из страны. Об этом 21 января пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Согласно плану, членов семей дипломатов в случае «вторжения РФ на Украину» вывезут в обязательном порядке. Сотрудники, которые не занимают ключевые посты, смогут уехать по своему желанию. Официальное сообщение об эвакуации якобы может быть опубликовано в течение нескольких дней.



В посольстве США в Киеве работают всего около 180 граждан США и еще 560 украинцев. Цифры не включают в себя членов семей дипломатов. Источник Bloomberg в Белом доме заявил, что это «обыденные меры по подготовке к возможному ухудшению ситуации». И напомнил, что Госдеп США уже просил граждан страны избегать поездок на Украину. Собеседник информагентства, один из дипломатов Евросоюза, заявил, что страны ЕС также подготовили план действий на случай «чрезвычайной ситуации».

