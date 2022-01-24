Песков призвал «прекратить истерику» на фондовом рынке. За полдня Мосбиржа потеряла 6,6%

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал процессы, влияющие на стремительное падение акций российских компаний как истерику.

Согласно заявлению Дмитрия Пескова 24 января, «за периодами падения приходит рост». Что касается влияния на российских инвесторов негативных сигналов с мировых рынков, представитель Кремля отметил: «Чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя», — цитирует его ТАСС.

Российский рынок акций падает с начала января, когда впервые были обнародованы планы по введению новых санкций против России в случае обострения украинского конфликта. Дневной уровень падения индекса Мосбиржи достигал 6,5%.

