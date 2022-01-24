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Песков призвал «прекратить истерику» на фондовом рынке. За полдня Мосбиржа потеряла 6,6%

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал процессы, влияющие на стремительное падение акций российских компаний как истерику.

Согласно заявлению Дмитрия Пескова 24 января, «за периодами падения приходит рост». Что касается влияния на российских инвесторов негативных сигналов с мировых рынков, представитель Кремля отметил: «Чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя», — цитирует его ТАСС.

Российский рынок акций падает с начала января, когда впервые были обнародованы планы по введению новых санкций против России в случае обострения украинского конфликта. Дневной уровень падения индекса Мосбиржи достигал 6,5%.

Понедельник, 24 января, также начался с обвала на бирже. К 14:30 мск потери индекса превышали уже 6,6%.

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Комментарии (24)

265032895
Хорошая попытка свалить все на проклятый запад. Однако откуда людям, далеким от биржи, знать, что при спаде рынков на западе все инвесторы ринулись бы к нам, и у нас, наоборот, был бы дикий рост, если бы не дед в бункере? Люди ему поверят...
f0ntan
Американцы вторгаются по всему миру. Доллар почему-то не падает. Американцы вводят свои войска к нашим границам, и при этом почему-то падают только российские валюта и акции. А американские валюта и акции почему-то не обваливаются. если Россия введет свои войска на Кубу и в Венесуэлу, то дайте угадаю, снова почему то обвалятся российские рубль и акции, а не американские. Почему? Теперь же мы размешаем наши войска у их границ
O_O
Песков никогда не ошибается. Если он сказал будет рост - значит нужно все продавать.
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