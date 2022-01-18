Мы опять все уронили. Российская биржа падает на политическом негативе

автор фото Юрий Мартьянов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







С момента публикации конкретики по гипотетическим санкциям против России на случай обострения украинского кризиса индекс Мосбиржи потерял почти 13%. Тяжелые потери понесли и те, кого назвали поименно: ВТБ больше 12%, Сбербанк свыше 16%, и те, кто вроде бы не при делах, как Тиньков (-19%). Даже, казалось бы, при чем тут «Ренессанс Страхование», так и он обвалился почти на 18%. Общее падение индекса финансового сектора на Мосбирже за пять дней превысило 14%.

Один только флагман отечественного финансового сектора и крупнейший по объемам торгов на Мосбирже Сбербанк за один только день 18 января к 18:00 потерял более 600 млрд рублей капитализации. Стоит напомнить, половина этих потерь приходится на государство как владельца 50%+1 акции. Эти акции находятся на балансе Фонда национального благосостояния, а значит, это заметно скажется и на его размере.



Общий негатив на рынке связан, конечно, с нестабильной политической ситуацией, и других значимых акторов руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова не видит. По ее словам, пока что в котировках не до конца учтены наиболее тяжелые последствия санкций.

«Если — хотя это невероятная ситуация и как в реальности наши банки будут работать с отключенным SWIFT, не до конца понятно — все угрозы будут исполнены, можно ожидать курса рубля в районе 85–90 за доллар. Но надо отметить, что это тоже будет гипотетическая стоимость, потому что среди возможных опасностей — ограничение на обращение валюты в России. И если рубль поменять на доллары станет нельзя, будет уже не важно, сколько он будет стоить», — говорит Наталья Орлова.

При этом, по словам эксперта, растущие цены на нефть, которая бьет рекорды уже 2014 года, неплохо поддерживают и курс рубля, и котировки российских компаний. Если бы не нефть, все падало бы еще сильнее. Если — или когда — напряженность вокруг Украины спадет, это станет серьезным драйвером роста для российских активов.



«На российском фондовом рынке второй день подряд наблюдается массовый уход от риска, который мы связываем с распродажами нерезидентов, а также срабатыванием маржин-коллов отдельных участников рынка. Подобные темпы дневного снижения наблюдались в марте 2020 года, во время ввода жестких карантинных ограничений, — говорит Владимир Соловьев, главный аналитик Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк». — Мы считаем, что уже на текущих уровнях российский фондовый рынок выглядит сильно «перепроданным», поскольку ожидаемая дивидендная доходность большинства бумаг остается двузначной. Ожидаем стабилизации ситуации и отскока в бумагах российских компаний в ближайшее время».

«Говорить, что единственная причина нынешнего падения — только Украина, наверное, было бы неправильно. Скорее, это Украина, помноженная на накопленную пугливость инвесторов. А с чем она связана — это уже отдельный долгий разговор», — считает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент».



«Причина нынешнего падения — уход крупных портфельных инвесторов. Иностранных в первую очередь. Они чутко реагируют на сигналы, и мы все видим тревожные сообщения — переговоры с Германией по Nord Stream 2, безрезультатный разговор с НАТО, — соглашается Александр Абрамов, заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. — Но самое главное, инвесторы не видят адекватной реакции из России — никто из руководителей государства не обращается к инвесторам, чтобы их успокоить. Должен быть какой-то информационный фон со стороны различного уровня чиновников. Но этого не слышно. И это как раз очень влияет на настроения».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

