Доллар по 80, евро по 90. Рубль пора спасать

Крупнейшие банки, не дожидаясь, пока ЦБ официально установит новый курс валюты после падения рубля 24 января, уже устанавливают «круглые» ценники, которые возвращают россиян во времена последних кризисов.
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 25 января — 76,69 за доллар и 86,9 за евро. В то же время на бирже котировки выше. По состоянию на 16:30 24 января — 78,676 и 89,13 соответственно. Это сразу на 1,46 рубля за доллар и 1,27 за евро больше, чем в начале торговой сессии.
В то же время банки уже начали действовать «на упреждение». Так, крупнейший банк страны Сбербанк предлагает для внутренних расчетов своим клиентам курс 80,3 за доллар и 90,31 за евро.
Примерно такие же показатели были в марте-апреле 2020 года, когда на волне коронавирусного карантина рубль резко обрушился. Тогда «Евро по 90, доллар по 80» считалось чуть ли не мемом и признаком паники на рынке. Рубль за день-два подешевел сразу на четверть. После нескольких дней кризиса действительно случилась коррекция. Правда со второй половины 2020 года российская валюта вновь стала терять в цене.
«Доллар по 80» — под таким же лозунгом проходил и кризис декабря 2014 года. Тогда на волне первых санкций и контрсанкций из-за Крыма российская экономика вошла в очередной виток экономического кризиса, и рубль также сильно терял в цене. Теперь же падение курса национальной валюты произошло относительно плавно, дневные колебания за последнее время не превышали 1–1,5 рублей.