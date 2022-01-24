Доллар по 80, евро по 90. Рубль пора спасать

Крупнейшие банки, не дожидаясь, пока ЦБ официально установит новый курс валюты после падения рубля 24 января, уже устанавливают «круглые» ценники, которые возвращают россиян во времена последних кризисов.



Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 25 января — 76,69 за доллар и 86,9 за евро. В то же время на бирже котировки выше. По состоянию на 16:30 24 января — 78,676 и 89,13 соответственно. Это сразу на 1,46 рубля за доллар и 1,27 за евро больше, чем в начале торговой сессии.



В то же время банки уже начали действовать «на упреждение». Так, крупнейший банк страны Сбербанк предлагает для внутренних расчетов своим клиентам курс 80,3 за доллар и 90,31 за евро.