FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

ЦБ перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке, чтобы остановить падение рубля

25
Печать

Банк России перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Об этом сказано в сообщении ЦБ, опубликованном в понедельник.

Центробанк прекратит покупать валюту для Минфина с 15:00 24 января на неопределенный срок. «Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках», — говорится в заявлении ЦБ.

После этого рубль начал резко укрепляться. Курс доллара с 79,3 рубля к 16:10 мск снизился до отметки 78,5 рубля.

Рубль и российский фондовый рынок продолжают падать на фоне геополитической напряженности. Утром 24 января доллар впервые с начала апреля 2021 года превысил отметку в 78 рублей, а после преодолел и уровень в 79 рублей. Ключевые фондовые индексы за первые два часа торгов провалились на 5–6%. Сейчас их падение составляет 6–7,2%.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

Danik
А как было все хорошо.
Тетка Меркель возила любимое пивко своему другу!
И вдруг такой пассаж!
Истерика, бункер, .... Наверно, Балтика 7 или даже Жигулевское!)
Денеб
Деревянный летит в пропасть..... А что будет, ежели путинские ястребы решат вторгнуться в Украину! Накроемся медным тазом!
Balamut
А продать пару тройку десятков миллиардов долларов ума Центральному Банку не хватает?
Ну впрочем о чем это я… где ум и где ЦБ
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний