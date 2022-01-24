ЦБ перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке, чтобы остановить падение рубля

Банк России перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Об этом сказано в сообщении ЦБ, опубликованном в понедельник.
Центробанк прекратит покупать валюту для Минфина с 15:00 24 января на неопределенный срок. «Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках», — говорится в заявлении ЦБ.
После этого рубль начал резко укрепляться. Курс доллара с 79,3 рубля к 16:10 мск снизился до отметки 78,5 рубля.
Рубль и российский фондовый рынок продолжают падать на фоне геополитической напряженности. Утром 24 января доллар впервые с начала апреля 2021 года превысил отметку в 78 рублей, а после преодолел и уровень в 79 рублей. Ключевые фондовые индексы за первые два часа торгов провалились на 5–6%. Сейчас их падение составляет 6–7,2%.