ЦБ перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке, чтобы остановить падение рубля

Банк России перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Об этом сказано в сообщении ЦБ, опубликованном в понедельник.



Центробанк прекратит покупать валюту для Минфина с 15:00 24 января на неопределенный срок. «Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках», — говорится в заявлении ЦБ.



После этого рубль начал резко укрепляться. Курс доллара с 79,3 рубля к 16:10 мск снизился до отметки 78,5 рубля.

