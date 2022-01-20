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«Ситуация может очень легко выйти из-под контроля». Байден напомнил Путину про риски «ядерной войны»

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Президент США Джо Байден призвал власти РФ помнить о «близости полномасштабной ядерной войны» в случае обострения с Западом. «Нужно быть крайне осторожными» в дальнейших действиях, в связи с тем, что непонятно, что Россия может или не может предпринять. Слова американского лидера после его пресс-конференции передаёт «Интерфакс» 20 января.

При этом Байден отказался от прежних однозначных утверждений о том, что Россия сделает с Украиной. Если ранее он заявлял: «Полагаю, они вторгнутся. Им нужно что-то предпринять». То в ходе брифинга, посвящённого первой годовщине своего президентства, Джо Байден был уже менее категоричен.

«Полагаю, что его действия будут зависеть от того, с какой ноги он встанет утром», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, какие действия в отношении Украины предпримут Россия и президент Владимир Путин.

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве, июнь 2021 года
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве, июнь 2021 годаФото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
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«Я обеспокоен тем, что ситуация [вокруг Украины] может очень легко выйти из-под контроля, — сказал 46-й президент США. — Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он... находится не в самом хорошем положении для того, чтобы доминировать в мире».

По словам Байдена, утрата контроля над происходящим вокруг Украины может произойти случайно: вопреки планам сторон. При этом президент США допускает организацию нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Я все еще думаю, что такая возможность есть», — сказал он в ответ на вопрос, возможен ли саммит США и РФ для урегулирования ситуации с Украиной.

В рамках той же пресс-конференции Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

«Путин никогда не видел таких санкций», — уточнил американский лидер.

После общения Байдена с прессой пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что американцы посчитают «вторжением» на Украину.

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве, июнь 2021 года
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве, июнь 2021 годаФото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

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Комментарии (35)

SERGEY111
Держите всегда при себе дежурный фуфырик Джека ну или аналог - мы все просто летим к термоядерной катастрофе , все может произойти в любую секунду и времени практически на все уже может не хватить в этой жизни .
chip1
Этот старый фуск нам угрожает что ли? Хамы!
Pilat
Ну и конечно Байден преподал еще один урок Лаврову.
Техника называется - эхо.
Взять аргумент противника и присвоить его себе.
Это я о его пассаже о ядерной войне.
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