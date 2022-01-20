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Псаки объяснила, что американцы посчитают «вторжением» на Украину

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Любое пересечение украинской границы российскими войсками будет считаться «новым вторжением». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент [Джо] Байден четко говорил российскому президенту [Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — цитирует 20 января документ ТАСС.

Кроме того, Псаки утверждает, что Россия имеет «масштабную стратегию агрессии, помимо военных действий».

Ранее Джо Байден в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине его руководства, заявил, что Россию ждет «катастрофа» в случае эскалации вокруг Украины. «Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовят США», — пригрозил он.

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Комментарии (13)

Romamenn
Давно уже нам пора оставить в покое Украину, Сирию, Ливию и т. д. И заняться своей экономикой!!!
tvoj_batya
России уже бояться нечего, еще в 2014 году ее экономика была разорвана санкциями "в клочья"
Типичный Димон
Если надо - повторим
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