Псаки объяснила, что американцы посчитают «вторжением» на Украину

Любое пересечение украинской границы российскими войсками будет считаться «новым вторжением». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.



«Президент [Джо] Байден четко говорил российскому президенту [Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — цитирует 20 января документ ТАСС.



Кроме того, Псаки утверждает, что Россия имеет «масштабную стратегию агрессии, помимо военных действий».

