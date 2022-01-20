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Школы на Дальнем Востоке эвакуируют после сообщений о «минировании»

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Школы в Южно-Сахалинске и Магадане проверяют после очередных анонимок о «минировании».

Как пишет 20 января РИА Новости, сообщения о «бомбах» получили Сахалинский государственный университет и Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также 27 школ в Южно-Сахалинске. При этом школьники в городе учатся дистанционно из-за последствий циклона, поэтому их «минерам» выгнать на улицу не удалось.

В Магадане пришлось эвакуировать все школы, а также Северо-Восточный государственный университет. Мэрия решила отменить занятия первой смены. По данным «Интерфакса», анонимки от «минеров» получили лицеи и колледжи города.

Накануне сообщалось об эвакуациях детских садов в Красноярске, а также школ в Новосибирске и на Сахалине.

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