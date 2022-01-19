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Детский ужас. Из-за «минирований» детсады Красноярска закрывают до понедельника

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Эпидемия «минирования» учебных заведений в Сибири разрослась. В Новосибирске и Красноярске с утра 19 января эвакуируют школы и детские сады.

Как пишет NGS24.RU, сообщения о готовящихся взрывах в школах Красноярска поступают пятый рабочий день подряд. Сегодня добрались и до детских садов. По данным управления образования, речь идёт о всех детсадах города, а также частично пригородов. Решено закрыть все детские сады Красноярска до понедельника.

Фото: NGS24.RU
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«Главные трудности, с которыми мы сталкиваемся при работе по таким делам, — это высокая степень анонимности сообщающих о минировании. Отправители находятся за пределами Российской Федерации», — заявил глава МВД по краю Александр Речицкий.

У многих родителей сорвался рабочий день. Малышей пришлось забирать прямо с улиц или из соседних школ, где их размещали. «Минируют» и школы.

Учеников вывели из школы <nobr>№ 43</nobr>
Учеников вывели из школы № 43Фото: Анна Богданова / NGS24.RU
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Вчера, 18 января, в Красноярске было эвакуировано 122 школы. По каждому факту лжеминирований будут возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Родители школьников уже жаловались в прокуратуру из-за плохой организации процесса эвакуаций, после чего школы решено было перевести на круглосуточную охрану.

В Новосибирске эвакуируют и школы, и корпуса и общежития НГУ. «Дочка позвонила, рыдает в трубку: «Мама, мне страшно», на заднем фоне еще девчонки плачут, — рассказала изданию NGS.RU мама одной из учениц лицея № 130. — В первую минуту, конечно, меня тряхнуло от ужаса, пока она сообщила, что случилось. Успокоила, объяснила, как себя вести. Детей одели, вывели, распустили по домам. Но это на самом деле стрессовая ситуация, потому что мысли: «А вдруг это не шутки?», конечно, имеют место быть».

Кроме того, по данным «Интерфакса», в среду утром сообщения о минировании получили четыре школы и детское отделение центральной районной больницы в сахалинском городе Корсакове, а также школа в селе Раздольное. Детей и персонал вывели, здания осмотрели.

Фото: NGS24.RU
Учеников вывели из школы <nobr>№ 43</nobr>
Учеников вывели из школы № 43Фото: Анна Богданова / NGS24.RU

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