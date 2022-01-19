Детский ужас. Из-за «минирований» детсады Красноярска закрывают до понедельника

Эпидемия «минирования» учебных заведений в Сибири разрослась. В Новосибирске и Красноярске с утра 19 января эвакуируют школы и детские сады.
Как пишет NGS24.RU, сообщения о готовящихся взрывах в школах Красноярска поступают пятый рабочий день подряд. Сегодня добрались и до детских садов. По данным управления образования, речь идёт о всех детсадах города, а также частично пригородов. Решено закрыть все детские сады Красноярска до понедельника.
«Главные трудности, с которыми мы сталкиваемся при работе по таким делам, — это высокая степень анонимности сообщающих о минировании. Отправители находятся за пределами Российской Федерации», — заявил глава МВД по краю Александр Речицкий.
У многих родителей сорвался рабочий день. Малышей пришлось забирать прямо с улиц или из соседних школ, где их размещали. «Минируют» и школы.
Вчера, 18 января, в Красноярске было эвакуировано 122 школы. По каждому факту лжеминирований будут возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Родители школьников уже жаловались в прокуратуру из-за плохой организации процесса эвакуаций, после чего школы решено было перевести на круглосуточную охрану.
В Новосибирске эвакуируют и школы, и корпуса и общежития НГУ. «Дочка позвонила, рыдает в трубку: «Мама, мне страшно», на заднем фоне еще девчонки плачут, — рассказала изданию NGS.RU мама одной из учениц лицея
Кроме того, по данным «Интерфакса», в среду утром сообщения о минировании получили четыре школы и детское отделение центральной районной больницы в сахалинском городе Корсакове, а также школа в селе Раздольное. Детей и персонал вывели, здания осмотрели.