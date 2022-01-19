Детский ужас. Из-за «минирований» детсады Красноярска закрывают до понедельника

Как пишет NGS24.RU , сообщения о готовящихся взрывах в школах Красноярска поступают пятый рабочий день подряд. Сегодня добрались и до детских садов. По данным управления образования, речь идёт о всех детсадах города, а также частично пригородов. Решено закрыть все детские сады Красноярска до понедельника.

«Главные трудности, с которыми мы сталкиваемся при работе по таким делам, — это высокая степень анонимности сообщающих о минировании. Отправители находятся за пределами Российской Федерации», — заявил глава МВД по краю Александр Речицкий.

У многих родителей сорвался рабочий день. Малышей пришлось забирать прямо с улиц или из соседних школ, где их размещали. «Минируют» и школы.

Вчера, 18 января, в Красноярске было эвакуировано 122 школы. По каждому факту лжеминирований будут возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Родители школьников уже жаловались в прокуратуру из-за плохой организации процесса эвакуаций, после чего школы решено было перевести на круглосуточную охрану.

