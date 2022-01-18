Роснано продала Газпромбанку долю в ветроэнергетическом проекте с финской Fortum

Госкорпорация «Роснано» передала свою долю в проекте развития ветроэнергетических установок. Согласно сообщению финской Fortum 18 января, его новым партнером станет Газпромбанк. Мощности на 1,4 ГВт будут переданы в новое СП. Совместная структура Fortum и Роснано Фонд развития ветроэнергетики будет закрыта.

Fortum инвестировала в российскую возобновляемую энергетику уже более 16 млрд рублей. Этот бизнес увязан с договорами ДКП, которые гарантируют владельцам альтернативных источников повышенные тарифы на электроэнергию и возврат инвестиций.