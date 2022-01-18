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Роснано продала Газпромбанку долю в ветроэнергетическом проекте с финской Fortum

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Госкорпорация «Роснано» передала свою долю в проекте развития ветроэнергетических установок. Согласно сообщению финской Fortum 18 января, его новым партнером станет Газпромбанк. Мощности на 1,4 ГВт будут переданы в новое СП. Совместная структура Fortum и Роснано Фонд развития ветроэнергетики будет закрыта.

Fortum инвестировала в российскую возобновляемую энергетику уже более 16 млрд рублей. Этот бизнес увязан с договорами ДКП, которые гарантируют владельцам альтернативных источников повышенные тарифы на электроэнергию и возврат инвестиций.

Роснано вкладывала в ветрогенерацию с 2017 года. Однако после того, как в конце 2021 года госкорпорация пережила финансовую клиническую смерть, объявив о дефолте по облигациям, ей пришлось пересмотреть портфель инвестиций. Первоначально шла речь о реструктуризации 70 млрд рублей задолженности перед инвесторами (в первую очередь российскими банками), затем корпорация предложила признать недействительными кредитные договоры на 55 миллиардов. В качестве обоснования этого решения говорилось о том, что банки заранее знали, что инвестиции Роснано убыточные и рассчитывали на возврат денег только за счет госгарантий.

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Комментарии (2)

265984735
Заголовок сильно написан: «Роснано продал Газпромбанку болю в ветроэнергетическом проекте с финской Fortum». Так долю или боль?

И потом, почему журналист считает, что «Роснано» пишется без кавычек (как и другая компания из заголовка, названная по-русски) и что оно – мужского рода. «Роснано» – это акционерное общество, компания, группа. Но нет вариантов, чтобы присваивать этому слову мужской род.
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