Роснано продала Газпромбанку долю в ветроэнергетическом проекте с финской Fortum

Госкорпорация «Роснано» передала свою долю в проекте развития ветроэнергетических установок. Согласно сообщению финской Fortum 18 января, его новым партнером станет Газпромбанк. Мощности на 1,4 ГВт будут переданы в новое СП. Совместная структура Fortum и Роснано Фонд развития ветроэнергетики будет закрыта.
Fortum инвестировала в российскую возобновляемую энергетику уже более 16 млрд рублей. Этот бизнес увязан с договорами ДКП, которые гарантируют владельцам альтернативных источников повышенные тарифы на электроэнергию и возврат инвестиций.
Роснано вкладывала в ветрогенерацию с 2017 года. Однако после того, как в конце 2021 года госкорпорация пережила финансовую клиническую смерть, объявив о дефолте по облигациям, ей пришлось пересмотреть портфель инвестиций. Первоначально шла речь о реструктуризации 70 млрд рублей задолженности перед инвесторами (в первую очередь российскими банками), затем корпорация предложила признать недействительными кредитные договоры на 55 миллиардов. В качестве обоснования этого решения говорилось о том, что банки заранее знали, что инвестиции Роснано убыточные и рассчитывали на возврат денег только за счет госгарантий.