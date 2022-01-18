Три машины столкнулись на КАД по классической схеме: одна стояла на «аварийке». Есть пострадавший

Последствия ДТП у съезда с внешнего кольца КАД на Старый Петергоф заметил днем во вторник участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Никита. На кадрах с места аварии видно легковой автомобиль с буквально вмятой в салон задней частью, а чуть дальше стоит еще одна легковая с поврежденной передней частью. Глядя на то, что осталось от первой машины, очевидцы предположили худшее.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла еще в 9 часов утра. На 102-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три автомобиля: водитель легковой врезался в другую легковую, которая стояла с включенной аварийной сигнализацией, а затем произошло столкновение с третьим участником.

В результате ДТП пострадал один человек. Причины и обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, добавили в дорожном управлении.