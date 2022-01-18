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Три машины столкнулись на КАД по классической схеме: одна стояла на «аварийке». Есть пострадавший

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Серьезная авария произошла 18 января на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга. Одна из машин превратилась в искореженную груду металла. Потребовалась помощь медиков.

Последствия ДТП у съезда с внешнего кольца КАД на Старый Петергоф заметил днем во вторник участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Никита. На кадрах с места аварии видно легковой автомобиль с буквально вмятой в салон задней частью, а чуть дальше стоит еще одна легковая с поврежденной передней частью. Глядя на то, что осталось от первой машины, очевидцы предположили худшее.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла еще в 9 часов утра. На 102-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три автомобиля: водитель легковой врезался в другую легковую, которая стояла с включенной аварийной сигнализацией, а затем произошло столкновение с третьим участником.

В результате ДТП пострадал один человек. Причины и обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, добавили в дорожном управлении.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут. В случае ЧП на скоростной магистрали эксперты советуют по возможности сразу отъехать на полосу безопасности и уйти за барьерное ограждение, а затем, выставив знак, вызывать ГИБДД и (если надо) скорую помощь.

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Комментарии (2)

261847251
На КАДе даже на обочине стоять опасно.
DEMOMON
Fatality.
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