400% роста цен на газ в Европе — вина России, заявила премьер Эстонии

«Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза, или на 400%», — цитирует Каллас « Интерфакс ».

Резкое подорожание газа в Европе — следствие сокращения поставок из РФ. Об этом 18 января заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По мнению Каллас, «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину». При этом действия РФ на газовом рынке эстонский премьер в том числе объяснила политическими соображениями.

«В то же время мы знаем, какова ситуация в сфере безопасности сейчас вокруг России и Украины», — отметила эстонский премьер.



Для минимизации проблем в Эстонии, вызванных подорожанием энергоресурсов, правительство страны отменило повышение акцизов, снизило сетевую плату на электричество для всех потребителей на 50%, снизило сетевую плату на газ на 100% для всех потребителей.



О сокращении поставок газа в ЕС эксперты сообщали с лета 2021 года. В августе цена газа в Европе выросла, как тогда отмечалось, «до рекордных 585 долларов за тысячу кубов». 15 сентября цена составляла уже 950 долларов. В октябре цена на газ в Европе подскочила до 1 600 долларов за тысячу кубометров.



Происходящее президент РФ Владимир Путин объяснял «суетой и шараханиями» покупателей, которые отказываются от долгосрочных контрактов с Россией.



Западная пресса объясняла действия Москвы попытками «переписать правила игры на газовом рынке Европы».



В декабре газ в Европе продавался по цене 1 200 долларов за тысячу кубометров.

