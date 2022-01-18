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400% роста цен на газ в Европе — вина России, заявила премьер Эстонии

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Резкое подорожание газа в Европе — следствие сокращения поставок из РФ. Об этом 18 января заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза, или на 400%», — цитирует Каллас «Интерфакс».

Фото: скриншот YouTube / EU Debates | eudebates.tv
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По мнению Каллас, «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину». При этом действия РФ на газовом рынке эстонский премьер в том числе объяснила политическими соображениями.

«В то же время мы знаем, какова ситуация в сфере безопасности сейчас вокруг России и Украины», — отметила эстонский премьер.

Для минимизации проблем в Эстонии, вызванных подорожанием энергоресурсов, правительство страны отменило повышение акцизов, снизило сетевую плату на электричество для всех потребителей на 50%, снизило сетевую плату на газ на 100% для всех потребителей.

О сокращении поставок газа в ЕС эксперты сообщали с лета 2021 года. В августе цена газа в Европе выросла, как тогда отмечалось, «до рекордных 585 долларов за тысячу кубов». 15 сентября цена составляла уже 950 долларов. В октябре цена на газ в Европе подскочила до 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Происходящее президент РФ Владимир Путин объяснял «суетой и шараханиями» покупателей, которые отказываются от долгосрочных контрактов с Россией.

Западная пресса объясняла действия Москвы попытками «переписать правила игры на газовом рынке Европы».

В декабре газ в Европе продавался по цене 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Москва неоднократно отрицала искусственное сокращение поставок газа в ЕС.

Фото: скриншот YouTube / EU Debates | eudebates.tv

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Комментарии (17)

LiChaBaTa
Он прав однозначно! А цены на квартиры - вина продавцов! А то, что у вас нет денег их купить - ваша вина. все четко и верно.
198643028
Министр-математик!.. На 400% - это ваще-то в 5 раз, а не в 4... Пусть определится, на 400 % или в 4 раза (на 300%).
Q_Q
Почему вина? Молодцы.
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