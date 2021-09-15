Цена на газ в Европе приближается к рекордной 1000 долларов за тысячу кубов

По подсчетам агентства, цена на топливо с начала месяца выросла в 1,5 раза. Только за сегодняшний день прирост составил 20 % .

Накануне цена газа на бирже превысила 800 долларов за тысячу кубометров. Сегодня торги открылись с отметки 830, минутами позже показатель вырос до 880 долларов, а к середине третьего часа торгов стоимость октябрьского фьючерса на поставку газа достигла 900 долларов. К 12:00 по московскому времени тысяча кубометров газа подорожала до 950 долларов, сообщает 15 сентября РИА Новости.

Газ в Европе дорожает на фоне острого дефицита, после холодной зимы хранилища Старого Света остаются опустошены. К тому же «Газпром» в августе сократил поставки на европейский рынок, чтобы в первую очередь заполнить российские хранилища.



При этом «Газпром» от сложившейся ситуации практически ничего не выигрывает. Компания поставляет топливо по долгосрочным контактам по ценам в разы ниже биржевых. Также она в августе прекратила продавать на бирже свой газ.

