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Цена на газ в Европе приближается к рекордной 1000 долларов за тысячу кубов

Биржевая цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. В ходе торгов 15 сентября она впервые в истории достигла 950 долларов за тысячу кубов.

Накануне цена газа на бирже превысила 800 долларов за тысячу кубометров. Сегодня торги открылись с отметки 830, минутами позже показатель вырос до 880 долларов, а к середине третьего часа торгов стоимость октябрьского фьючерса на поставку газа достигла 900 долларов. К 12:00 по московскому времени тысяча кубометров газа подорожала до 950 долларов, сообщает 15 сентября РИА Новости.

По подсчетам агентства, цена на топливо с начала месяца выросла в 1,5 раза. Только за сегодняшний день прирост составил 20 %.

Газ в Европе дорожает на фоне острого дефицита, после холодной зимы хранилища Старого Света остаются опустошены. К тому же «Газпром» в августе сократил поставки на европейский рынок, чтобы в первую очередь заполнить российские хранилища.

При этом «Газпром» от сложившейся ситуации практически ничего не выигрывает. Компания поставляет топливо по долгосрочным контактам по ценам в разы ниже биржевых. Также она в августе прекратила продавать на бирже свой газ.

Акции «Газпрома» этим утром растут на 1,02 %. За последнюю неделю они подросли более чем на 5 %, за месяц — почти на 17 %.

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Комментарии (4)

266081655
ОПГ "Озеро" приготовилось набивать карманы бабками.....
Dazdraperma
Еще немного - и в Европу можно будет везти сжиженный газ из США и других Ближних Востоков.
Piter Russo
Сами себе проблем и создали со своим энергопакетом 3.. и никто их не заставлял...
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