Цены на газ в Европе превысили рекордные 800 долларов за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на газ в Европе впервые в истории поднялась выше $800 за тысячу кубометров. Об этом утром 14 сентября свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.



Как говорят аналитики, причиной стало то, что запасы природного газа на зимний период в Европе и США оказались значительно ниже средних показателей за последние пять лет. Только за август цены на голубое топливо выросли примерно на 35 % . По данным CNBC, запасы газа в европейских хранилищах ниже средних за последние годы на 16 % . Причем рост цен может продолжиться, если синоптики спрогнозируют холодную зиму.

