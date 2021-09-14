Цены на газ в Европе превысили рекордные 800 долларов за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на газ в Европе впервые в истории поднялась выше $800 за тысячу кубометров. Об этом утром 14 сентября свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Как говорят аналитики, причиной стало то, что запасы природного газа на зимний период в Европе и США оказались значительно ниже средних показателей за последние пять лет. Только за август цены на голубое топливо выросли примерно на
Частично проблему мог бы решить запуск уже готового трубопровода «Северный поток — 2», однако накануне немецкий регулятор заявил, что рассмотрение документов на его сертификацию займет до 4 месяцев.