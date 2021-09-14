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Цены на газ в Европе превысили рекордные 800 долларов за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на газ в Европе впервые в истории поднялась выше $800 за тысячу кубометров. Об этом утром 14 сентября свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Как говорят аналитики, причиной стало то, что запасы природного газа на зимний период в Европе и США оказались значительно ниже средних показателей за последние пять лет. Только за август цены на голубое топливо выросли примерно на 35 %. По данным CNBC, запасы газа в европейских хранилищах ниже средних за последние годы на 16 %. Причем рост цен может продолжиться, если синоптики спрогнозируют холодную зиму.

Частично проблему мог бы решить запуск уже готового трубопровода «Северный поток — 2», однако накануне немецкий регулятор заявил, что рассмотрение документов на его сертификацию займет до 4 месяцев.

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Комментарии (2)

Вадим Линин
Вот интересно, Газпром с этого получит какую-то выгоду?
Или он только по длительным контрактам торгует? Цены называются по спотовым контрактам.
266231772
Ну а что! Прикольно))
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