Цена газа в Европе установила очередной рекорд

Стоимость газа на торгах взлетела после бронирования «Газпромом» лишь 4% допмощностей ГТС Украины.



«Цена газа в Европе выросла до рекордных 585 долларов за тысячу кубов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.



Рост стоимости происходит на фоне того, что ПАО «Газпром» забронировало лишь 4% допмощностей газотранспортной системы Украины на сентябрь.



В июле глава компании Алексей Миллер заверил, что «Газпром» готов продолжать транзит через соседнюю страну.



До этого рекорд цены на газ был установлен в начале августа, когда на бирже ICE Futures стоимость поднялась выше 540 долларов.

