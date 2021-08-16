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Цена газа в Европе установила очередной рекорд

Стоимость газа на торгах взлетела после бронирования «Газпромом» лишь 4% допмощностей ГТС Украины.

«Цена газа в Европе выросла до рекордных 585 долларов за тысячу кубов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Рост стоимости происходит на фоне того, что ПАО «Газпром» забронировало лишь 4% допмощностей газотранспортной системы Украины на сентябрь.

В июле глава компании Алексей Миллер заверил, что «Газпром» готов продолжать транзит через соседнюю страну.

До этого рекорд цены на газ был установлен в начале августа, когда на бирже ICE Futures стоимость поднялась выше 540 долларов.

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Комментарии (3)

Tattiana
У нас тоже газ подорожал. Был 68 с копейками, сейчас - больше 70 р. Плата за газовую плиту смешная, а вот когда счёт за отопление придёт - уже не так смешно будет.
Otkating
20 августа в Москву приедет Меркель писать заявление о приёме на работу в «Газпром»...
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