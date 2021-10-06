Президент России на совещании по развитию энергетики сообщил, что необдуманные действия ЕС привели к росту цен на газ.
«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. <...> Резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам. Таким, какие мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке», — заявил 6 октября Владимир Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
По словам Путина, политика краткосрочных газовых контрактов оказалась ошибочной для европейцев. Президент РФ напомнил, что российская сторона всегда была надёжным поставщиком.
Путин также пообещал, что Россия превысит свои обязательства по поставкам газа через Украину.
Сегодня, 6 октября, цена газа в Европе побила новый рекорд, превысив 1600 долларов за тысячу кубов.
Путин объяснил рост цен на газ в Европе «суетой и шараханиями»
Президент России на совещании по развитию энергетики сообщил, что необдуманные действия ЕС привели к росту цен на газ.