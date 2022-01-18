FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Кому жаловаться на гололёдКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Легковая уронила прицеп песковоза на КАД, пробка растянулась на 5 км

3
Печать

Авария с большегрузом собрала многокилометровую пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга утром 18 января. Проезжую часть засыпало песком.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10:30 на 57-м километре внутреннего кольца КАД, сразу после вантового моста, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, перевозивший песок. В результате грузовик опрокинулся, и содержимое высыпалось на дорогу. На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что сам тягач стоит на колесах, а прицеп опрокинут.

ПоделитьсяПоделиться

Пострадавших в аварии нет. Из-за ДТП заняты третья и четвертая полосы дороги. На внутреннем кольце КАД образовался 5-километровый затор. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

DEMOMON
Кто снимает вертикалку - гори в аду!
ash364
и всё время вокруг вантового крутятся все проблемы
Black_Pathfinder
Зато не скользко теперь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний