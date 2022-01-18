Легковая уронила прицеп песковоза на КАД, пробка растянулась на 5 км

Авария с большегрузом собрала многокилометровую пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга утром 18 января. Проезжую часть засыпало песком.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10:30 на 57-м километре внутреннего кольца КАД, сразу после вантового моста, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, перевозивший песок. В результате грузовик опрокинулся, и содержимое высыпалось на дорогу. На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что сам тягач стоит на колесах, а прицеп опрокинут.
Пострадавших в аварии нет. Из-за ДТП заняты третья и четвертая полосы дороги. На внутреннем кольце КАД образовался 5-километровый затор. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.