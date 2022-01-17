В Петербурге арестовали стрелка, ранившего оппонента во время спора о ремонте машины

В Петербурге заключили под стражу мужчину, который выстрелил в оппонента во время спора из-за починки машины. Клиент был недоволен ремонтом, сотрудник сервиса — выплатой.



Как сообщает 17 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, стрелок проведет под арестом два месяца. Он и защитник полагали, что законопослушное поведение фигуранта может обеспечить более мягкая мера пресечения — ведь вину он признает и раскаивается, является гражданином РФ и имеет в городе на Неве прописку и постоянное место проживания.

