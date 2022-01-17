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В Петербурге арестовали стрелка, ранившего оппонента во время спора о ремонте машины

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В Петербурге заключили под стражу мужчину, который выстрелил в оппонента во время спора из-за починки машины. Клиент был недоволен ремонтом, сотрудник сервиса — выплатой.

Как сообщает 17 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, стрелок проведет под арестом два месяца. Он и защитник полагали, что законопослушное поведение фигуранта может обеспечить более мягкая мера пресечения — ведь вину он признает и раскаивается, является гражданином РФ и имеет в городе на Неве прописку и постоянное место проживания.

«Фонтанка» писала, что участниками конфликта были 46-летний житель Софийской и 41-летний уроженец Киргизии. Последнего увезли в больницу с травматическим ранением правой щеки.

У подозреваемого изъяли средство защиты «Пионер» и возбудили в его отношении уголовное дело о хулиганстве. Конфликт зафиксировали камеры наблюдения.

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Комментарии (3)

Bilbo Baggins
Интересно, а то, что выснять отношения человек ночью пришёл домой, мож у него какие мотивы другие были? Не, это опустили я так понимаю. Ну и в спину стрелять это конечно не самооборона.
Москва 2041
В Москве стоматолога вообще убили...
anti hype
кыргыза в кыргызию а местного стрелка отпустить домой и наградить
кыргызы должны жить в кыргызии
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