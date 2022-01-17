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На видео попало, как в Купчино стреляли в спину из-за неудачного ремонта машины

Разборки из-за стоимости авторемонта во Фрунзенском районе попали на видео. Стрелок не постеснялся выстрелить оппоненту в спину.

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Ролик, предоставленный 17 января «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, демонстрирует, как 46-летний житель Софийской около половины четвертого ночи 16 января сначала вытолкал мужчину, который пришел разбираться из-за стоимости ремонта машины к нему в дом 33. А потом выстрелил, когда тот повернулся к нему спиной. Несмотря на вспышку, ранение 41-летний уроженец Киргизии получил незначительное, но всё равно был госпитализирован.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

А стрелка, как писала «Фонтанка», около половины восьмого вечера полицейские задержали у дома 35 по Пражской улице. У него изъяли средство самозащиты «Пионер».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина задержан пока на двое суток. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (7)

vamingo
А можно срач развести?
Почему "в Купчино"?
По нормам русского языка Купчино склоняется, "в Купчине"!
PapaKarlo
Мутная история... В 03.30 разбираться по поводу неправильной стоимости ремонта авто??!! Это что-то непонятное... Нормальные граждане ночью обычно спят и видят приятные сны.
_13
Никого не смущает визит «уроженца Киргизии» в полчетвертого ночи домой к исполнителю работ?!!!
А по месту исполнения работ и в рабочее время нельзя было разбираться?
«Уроженец Киргизии» не с благими намерениями приходил - реакция на его визит вполне адекватная.
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