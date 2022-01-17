На видео попало, как в Купчино стреляли в спину из-за неудачного ремонта машины

Ролик, предоставленный 17 января «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, демонстрирует, как 46-летний житель Софийской около половины четвертого ночи 16 января сначала вытолкал мужчину, который пришел разбираться из-за стоимости ремонта машины к нему в дом 33. А потом выстрелил, когда тот повернулся к нему спиной. Несмотря на вспышку, ранение 41-летний уроженец Киргизии получил незначительное, но всё равно был госпитализирован.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
А стрелка, как писала «Фонтанка», около половины восьмого вечера полицейские задержали у дома 35 по Пражской улице. У него изъяли средство самозащиты «Пионер».
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина задержан пока на двое суток. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.