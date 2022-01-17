Житель Красноярского края спасся благодаря тому, что попал под поезд

Автор: Управление на транспорте МВД РФ по СФО
Курьезная история произошла на железной дороге в Красноярском крае. Поезд наехал на лежащего на путях мужчину. Когда состав остановился, его нашли под вагоном — живым и даже целым. Но мертвецки пьяным.
Как сообщает 17 января Управление на транспорте МВД РФ по СФО, на перегоне станций Крол — Джетка машинист пассажирского поезда сообщением Красноярск — Абакан заметил лежащего в железнодорожной колее человека и применил экстренное торможение. После остановки поезда транспортные полицейские и работники поездной бригады обнаружили под вторым вагоном спящего мужчину. Он был настолько пьян, что не мог ни двигаться, ни разговаривать, ни воспринимать происходящее вокруг.
Убедившись, что у мужчины нет опасных травм, полицейские и железнодорожники вытащили его из-под поезда и с помощью одеяла занесли в вагон, чтобы доставить на ближайшую станцию и передать в руки медиков.
Выяснилось, что 36-летний житель Красноярска выпивал со знакомым, а затем пошел на железнодорожную станцию встречать товарища, но вместо этого уснул на путях. Врачи подтвердили у него алкогольное опьянение и диагностировали различные ушибы. Мужчина пока остается под наблюдением медиков. Благодаря этому происшествию с поездом мужчина избежал обморожения и возможной смерти от переохлаждения, ведь ночью температура воздуха в регионе опустилась до минус 18 градусов.