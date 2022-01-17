Житель Красноярского края спасся благодаря тому, что попал под поезд

Курьезная история произошла на железной дороге в Красноярском крае. Поезд наехал на лежащего на путях мужчину. Когда состав остановился, его нашли под вагоном — живым и даже целым. Но мертвецки пьяным.

Как сообщает 17 января Управление на транспорте МВД РФ по СФО, на перегоне станций Крол — Джетка машинист пассажирского поезда сообщением Красноярск — Абакан заметил лежащего в железнодорожной колее человека и применил экстренное торможение. После остановки поезда транспортные полицейские и работники поездной бригады обнаружили под вторым вагоном спящего мужчину. Он был настолько пьян, что не мог ни двигаться, ни разговаривать, ни воспринимать происходящее вокруг.