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«Поло» на КАД летал от ограждения к ограждению и столкнулся с грузовиком. Пострадал ребенок

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Серьезная авария с участием легковой машины и грузовика произошла поздним вечером 16 января на кольцевой автодороге Петербурга. Два человека получили травмы.

Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 23:10 воскресенья на 55-м километре внутреннего кольца КАД 44-летний петербуржец на Volkswagen Polo по неустановленной причине врезался в ограждение, затем — еще в одно, после чего столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 26-летнего гражданина Киргизии. В результате два пассажира «Поло» — 5-летний мальчик и 26-летняя девушка — получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Всего с 14 по 16 января в Петербурге было зафиксировано 1 057 ДТП, в том числе 19 — с пострадавшими, сообщает УГИБДД региона. В них пострадали 22 человека, среди которых один ребенок. Один человек погиб. В Ленобласти за выходные и пятницу зафиксировали 280 дорожных аварий. Серьезных из них было девять. Травмы получили 11 взрослых и один ребенок. Погибших не было.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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