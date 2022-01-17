«Поло» на КАД летал от ограждения к ограждению и столкнулся с грузовиком. Пострадал ребенок

Серьезная авария с участием легковой машины и грузовика произошла поздним вечером 16 января на кольцевой автодороге Петербурга. Два человека получили травмы.
Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 23:10 воскресенья на 55-м километре внутреннего кольца КАД 44-летний петербуржец на Volkswagen Polo по неустановленной причине врезался в ограждение, затем — еще в одно, после чего столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 26-летнего гражданина Киргизии. В результате два пассажира «Поло» — 5-летний мальчик и 26-летняя девушка — получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.
Всего с 14 по 16 января в Петербурге было зафиксировано