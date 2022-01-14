Троллейбус на час перегородил Невский в утренний час пик

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Марк, аккурат в центре перекрестка Невского проспекта с Владимирским и Литейным, поперек главной городской магистрали, встал троллейбус. В результате движение по Невскому от Владимирского проспекта на север оказалось затруднено.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в 8:50 троллейбус маршрута №15 встал под пересечением контактной сети и простоял почти час, уехав в 9:45. Задержки в движении других троллейбусов не было.
«Подобные случаи происходят, когда автотранспорт не представляет преимущества электротранспорту при проезде перекрёстков», — добавили в ГЭТ.