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Троллейбус на час перегородил Невский в утренний час пик

В центре Петербурга, на одном из оживленных перекрестков с Невским проспектом, утром 14 января встал троллейбус. Причина не в технической неисправности.

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Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Марк, аккурат в центре перекрестка Невского проспекта с Владимирским и Литейным, поперек главной городской магистрали, встал троллейбус. В результате движение по Невскому от Владимирского проспекта на север оказалось затруднено.

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В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в 8:50 троллейбус маршрута №15 встал под пересечением контактной сети и простоял почти час, уехав в 9:45. Задержки в движении других троллейбусов не было.

«Подобные случаи происходят, когда автотранспорт не представляет преимущества электротранспорту при проезде перекрёстков», — добавили в ГЭТ.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Ivan Topor
А что, у троллейбуса тоже какие-то особые привилегии появились, наравне с трамваем? Я что-то пропустил, видимо...
VKuser49193372
Автотранспорт там тоже постоянно перегораживает Невский, пытаясь проскочить на красный. Надо сделать штраф 10 тысяч за это, сразу прекратят
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