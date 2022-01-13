Смольный не оставил Хармсу шанса. Беглов отказался менять эстетический регламент ради сохранения мурала

Парламентарий пояснил, что изначально чиновники требовали согласовать изображение с собственниками помещений в здании. Когда это было сделано — отправили в комитет по градостроительству и архитектуре за согласованием. В КГА депутату заявили, что сделать это «не позволяет эстетический регламент», который запрещает любые росписи на лицевых фасадах.

Спасение мурала с портретом писателя Даниила Хармса на доме 11 по улице Маяковского натолкнулось на нежелание властей смягчить эстетический регламент Петербурга. Без этой корректировки у существующего изображения шансов не остается. Это следует из ответа губернатора Александра Беглова депутату Заксобрания Борису Вишневскому.

Вишневский предложил Беглову скорректировать эстетический регламент, заменив полный запрет на процедуру согласования, например, коллегиальным органом.



Губернатор ответил, что «размещение росписи, не предусмотренной проектной документацией, на здании искажает первоначальный авторский замысел, акцентирует визуальное восприятие на себе, тем самым уменьшает ценность архитектурно-градостроительного облика здания». Депутат припомнил, что лицевые фасады домов во всем историческом центре «украшают» вывески и рекламные щиты, которые также не были предусмотрены авторским замыслом.



«Изложенное свидетельствует о нецелесообразности исключения из эстетических регламентов запрета на размещение росписи на лицевых фасадах зданий, сооружений», — припечатал глава города. Он также напомнил, что центр Петербурга охраняется как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.



Портрет Даниила Хармса появился на доме 11 по улице Маяковского не случайно: писатель жил в этом здании, изображение нарисовали в 2015 году. Весной 2021 года администрация Центрального района по анонимной жалобе подала исковое заявление к ТСЖ «Маяковского 11» с обязанием уничтожить граффити и в первой инстанции выиграла суд, а ответчик подал апелляционную жалобу, которая была принята к рассмотрению, однако дата заседания пока не назначена. За сохранение граффити выступили целый ряд уважаемых и известных в городе людей: гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, певец Александр Розенбаум, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, Союз писателей Петербурга. О необходимости узаконить мурал говорил и экс-губернатор города Георгий Полтавченко. Горожане проводят акции в защиту портрета.

